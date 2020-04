Supermercados admiten que no dan abasto tras nuevas medidas del Gobierno ante el COVID-19

El vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, indicó que el sector comercial no da abasto para atender a los ciudadanos que han abarrotado los comercios tras el anuncio de cierre en el fin de semana por parte de la gobernadora Wanda Vázquez.

Asimismo, el portavoz de la organización que agrupa a la cadena de alimentos, mencionó que tampoco cuentan con el personal para verificar las tablillas de los consumidores como sugirió la primera ejecutiva en conferencia de prensa. "No damos abasto para tener las góndolas llenas, ¿cómo vamos a estar sirviendo ahora de policías viendo si la gente tiene tablillas o no tablillas en el estacionamiento", expuso.

Este mencionó que al cierre de fin de semana se le suma el adelanto de los fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), junto con el aumento del toque de queda desde las 7:00 p.m. a 5:00 a.m.

"La cadena de abastos está agotada, está finita. No solamente en Puerto Rico, en el mundo entero. El incremento en demanda ha sido una característica que ha ocurrido en el mundo entero. Y toda la cadena está teniendo dificultades. Entonces, en vez de preguntarnos qué necesitamos para dar el servicio, de repente nos enfrentamos a una situación, no sé, que uno podría llamar hasta de ataque", puntualizó Reyes.

De igual forma, expresó que está latente una preocupación en la industria de qué pasará con los empleados, ya que se han reportado ausencias de empleados y por la crisis de salud no es fácil reclutar. "Hay tipos de trabajo que no es llegaste y empezaste. Usualmente se dan adiestramientos. Todas estas cosas se tienen que planificar", añadió.

Gobierno no informó del cierre a los supermercados

"Estamos extremadamente sorprendidos y tenemos algunos socios que me dicen que están indignados. Cómo se pretende hacer un anuncio, una noche de un domingo y pretender que las empresas estén listas para implementarlo inmediatamente. Lo primero es que ha habido un problema de comunicación que no se justifica", expuso el portavoz de MIDA, quien agregó que la industria se ha mantenido en comunicación diaria con el Gobierno y han ofrecido sus recomendaciones ante la emergencia.

"Al final del día el problema aquí es que se está provocando lo que precisamente se quiere evitar. Y eso se lo hubiésemos podido decir si nos hubiesen dado la oportunidad. Se están tomando medidas aisladas, que no se analiza la interacción de unas con las otras", sentenció. Asimismo, recordó que la industria de alimentos pidió el cierre de solo los domingos para darle un descanso a los empleados que van por su tercera semana de trabajo en toque de queda y para el mantenimiento de las tiendas.

Reyes afirmó que hoy únicamente han mantenido comunicación con el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy. "Nosotros vamos a tratar de cumplir pero hay cosas que no están en nuestras manos. Si no hay Hand Sanitizer no lo podemos poner en las tiendas, podemos poner agua y jabón, pero si no lo hay no lo podemos tener. si no hay mascarillas no podemos tener mascarillas. Si no podemos atender la góndola, cómo vamos a estar mirando el estacionamiento", comentó Reyes, quien añadió que ya hay policías que han amenazado con multar a las tiendas si no verifican las tablillas.

Truenan otras industrias por decisión del Gobierno

En una comunicación escrita, la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), Hecho en Puerto Rico, la Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción (ACMC) y la Asociación de Agricultores de Puerto Rico denunciaron el impacto que tiene la medida que no se anunció.

“Esta determinación representa un fuerte golpe a nuestros agricultores, quienes planificamos en Semana Santa la venta de verduras y frutos del país. Definitivamente, no ha habido una comunicación efectiva entre Gobierno y el sector privado, si se formó un “task force” económico, los Secretarios y la Gobernadora deben escucharlo", opinó Iván Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico.