Junta exige a la Gobernadora evidencia del reembolso por pruebas del coronavirus

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez en la que exige a la primera ejecutiva que cancele cualquier acuerdo que tenga con las empresas 313 LLC y Apex General Contractors para la compra de pruebas rápidas.

"Confirme, antes del 8 de abril de 2020, que el Gobierno ha cancelado estos acuerdos y que los fondos públicos correspondientes han sido reembolsados ​​al fondo de emergencia", expuso Jaresko en la misiva.

En la carta la portavoz del ente creado por la Ley Promesa hace referencia a los contratos por casi $40 millones para la compra de pruebas rápidas. Esta indicó que se enteró de la transacción por la prensa, y que tiene conocimiento de que, aunque el contrato se canceló, el Gobierno desembolsó $19 millones.

No se le entregaron los contratos a la Junta

"El 16 de marzo de 2020, se emitió la Orden Ejecutiva No. 2020-24 para establecer procedimientos especiales de adquisición de emergencia para adquirir productos y material que el Departamento de Salud declara necesario en relación con la prevención de COVID-19. La Orden Ejecutiva requiere que cualquier contrato ejecutado de acuerdo con dicha Orden Ejecutiva se presente a la Supervisión

Junta en la fecha de ejecución", recordó Jaresko a Vázquez.

Asimismo, mencionó que el 25 de marzo de 2020, el Gobierno también emitió la Orden Ejecutiva No. 2020-27, que exime al Poder Ejecutivo de los requisitos de los procesos de contratación del gobierno para permitir y Acelerar la recuperación de Puerto Rico.Dicha Orden fue derogada y sustituida Orden Ejecutiva no. 2020-010 para incluir requisitos que aborden algunas preocupaciones que la Junta había presentado.

Además de destacar que los contratos no fueron presentados al ente creado por la ley federal, Jaresko detalló en la carta que los acuerdos en cuestión parecen no cumplir con PROMESA. "Los procesos por los cuales fueron adquiridos no parecen ser consistentes con los controles internos, la eficiencia y la responsabilidad fiscal", sentenció.