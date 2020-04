A ciegas en lucha contra el coronavirus

Aunque el gobierno de Puerto Rico celebra estar en una posición menos grave que un cuadro catastrófico en el manejo de la pandemia del coronavirus Covid-19, lo cierto es que sin pruebas suficientes y sin un sistema de rastreo a los positivos no hay certeza de dónde estamos para hacer frente a la pandemia y tomar decisiones sobre cuándo y cómo ir saliendo del lockdown. Así lo concluyeron en este episodio de Con Los Editores, la epidemióloga Idania Rodríguez Ayuso y el demógrafo Raúl Figueroa.

Ambos profesionales plantearon que las proyecciones que se ofrecen por parte del grupo de expertos que asesora al gobierno son prematuras en la medida en que no hay una base robusta de pruebas realizadas a la población. "En la medid que no hagamos suficientes pruebas no podemos estar seguros de cuánto se esta expandiendo la enfermedad", afirmó Figueroa. Mientras, Rodríguez Ayuso recordó que las pandemias duran meses y hasta años. La epidemióloga planteó que usualmente en lugares donde se controlan los contagios luego vienen segundas y terceras olas, además de que habrá que determinar si va a ser una enfermedad estacional. La doctora destacó que en lugares como Singapur la salida del lockdown se ha planificado de forma escalonada, pero para ello tienen datos científicos de pruebas y sistemas de rastreo.

Este fue parte del análisis de ambos científicos. Puedes escucharlo completo en este episodio de Con Los Editores: