Tata Charbonier cuestiona uso de recursos del gobierno para caravana de la Policía y Guardia Nacional

La representante por acumulación María Milagros 'Tata' Charbonier, se expresó en la tarde de este domingo en contra de la caravana que realizó la Guardia Nacional y la Policía de Puerto Rico en las calles del área metropolitana en lo que llamaron una "campaña de concienciación y prevención" contra el coronavirus.

"Esto está pasando? Hoy domingo? Señores, por favor! Suspendan eso! Utilicen esos recursos para cualquier cosa menos para una caravana!", escribió Charbonier en redes sociales.

