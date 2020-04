Salud compra 1 millón de pruebas de coronavirus, pero no son aprobadas por la FDA

El Departamento de Salud solicitó el dinero de vuelta a una empresa foránea luego de adquirir 1 millón de pruebas rápidas de coronavirus, tras advenir conocimiento de que las pruebas no fueron aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, siglas en inglés).

Así lo manifestó el secretario de Salud, Lorenzo González, en entrevista con CBS. "Sobre la orden de 1 millón de pruebas rápidas, no tengo todos los detalles, pero esas pruebas no recibieron el visto bueno del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) o la FDA", manifestó González al periodista David Begnaud.

1 million COVID19 rapid tests ordered by Puerto Rico’s health dept may be returned because the tests aren’t on the FDAs approved tests list says PRs health secretary.

200K rapid tests still haven’t arrived in PR

40K are at the PR airport awaiting FDA approval

7K are ready to use pic.twitter.com/GmaSpzMn6d

— David Begnaud (@DavidBegnaud) April 5, 2020