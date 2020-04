NASA selecciona a equipo del Recinto de Mayagüez de la UPR para competencia aeroespacial

El capítulo estudiantil Students for the Exploration and Development of Space (SEDS), del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), fue uno de los 15 equipos aceptados para participar en el 2020 Revolutionary Aerospace Systems Concepts Academic Linkage (RASC-AL) Forum de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Esta competencia reta a estudiantes de nivel universitario a producir conceptos avanzados y realistas que tengan potencial para ser implementados en misiones de exploración espacial humana y robótica a destinos como la Luna y el planeta Marte.

El colectivo del RUM participó el año pasado, por primera vez, en este evento, en el que obtuvo primer lugar overall, el Best in Theme Award, el Peach Award (Pioneering Exceptional Achievement Concept Honor) y el primer lugar en la categoría Gateway-Based Human Lunar Surface Access. En esta ocasión, presentan el proyecto Exploration Multi-Purpose Rover for Expanding Surface Science (EMPRESS).

“Este logro representa una exitosa culminación de nueve meses de intenso trabajo en investigar, analizar y diseñar el vehículo y la misión completa que se llevará a cabo. El interés genuino y la pasión de cada uno de los integrantes por este campo, les permitió aprender rápidamente sobre conceptos técnicos desde diseño de ingeniería, geología planetaria y astronomía, planificación de misiones espaciales y análisis de costos y riesgos. Todos nos sentimos muy felices y motivados a continuar laborando para refinar los detalles de nuestro concepto en miras de la competencia final en el NASA RASC-AL 2020 Forum, que esperamos se celebre en algún punto del verano en Cocoa Beach, Florida”, indicó Wilbert Andrés Ruperto Hernández, capitán, por segundo año consecutivo, del conjunto colegial.

“Nuestro equipo ha sido muy resiliente al continuar sus responsabilidades virtualmente, a pesar de la situación de la actividad sísmica en Puerto Rico a principios de año, y ahora con el COVID-19. Esta característica nos ha distinguido de otros grupos que han participado en la competencia. Esperamos obtener un buen resultado y continuar representando al Colegio y a Puerto Rico”, agregó el joven, quien cursa su tercer año del Departamento de Ingeniería Mecánica (INME).

Secretario de Corrección y Rehabilitación asegura no hay positivos al COVID-19 en las cárceles Dijo comprender que por la situación que se vive en Puerto Rico, algunas personas pongan en duda que no se hayan reportado casos

El proyecto EMPRESS compite en la categoría #1: South Pole Multi-Purpose Rover que solicita el diseño de un vehículo lunar (rover) que facilite la exploración robótica y humana de la superficie del Polo Sur de la Luna, como parte del Programa Artemis de la NASA, que llevará a las primeras mujeres y a los próximos hombres a la roca vecina.

“Nuestra selección como finalistas de la competencia es muy especial para mí, ya que este es el segundo año consecutivo que lidero el equipo. El año pasado éramos los rookies y logramos obtener todos los premios mayores con nuestro proyecto Lunar Exploration and Access to Polar Regions (LEAPR). Para el de EMPRESS, hemos aplicado todo el conocimiento del anterior. Sin embargo, por la naturaleza más compleja y exigente de este concepto, he aprendido a implementar procesos de planificación de la NASA, que nos han permitido desarrollar una misión más completa y realista. Me ha dado la oportunidad de acercarme a mis metas de trabajar como ingeniero aeroespacial y científico planetario para la NASA. Además, la experiencia me sirve como preparación para lograr mi objetivo de vida que es ser astronauta”, explicó el líder.

Destacó que el rover colegial contiene aspectos de los vehículos robóticos que se encuentran explorando la superficie de Marte y del Lunar Roving Vehicle o moon buggy, así como la implementación de otras tecnologías innovadoras.

“Nuestro equipo fue más allá de los requisitos de la competencia, al diseñar un concepto de operaciones con un enfoque altamente científico. Su objetivo es avanzar distintos campos de las ciencias espaciales y planetarias con el uso de instrumentos científicos especializados y con visitas a diferentes lugares de intereses en el Polo Sur de la Luna. Algunos de nuestros instrumentos permiten la detección de agua congelada y otros elementos de importancia que pueden ser utilizados en misiones futuras para producir agua potable, aire para hábitats en la superficie y combustible para suplir a las naves que aterricen en la superficie”, señaló.

Añadió que EMPRESS, además, tiene cámaras que viabilizan la transmisión de imágenes de alta definición, sensores y sistemas robóticos para la recolección de muestras de rocas y regolito lunar (tierra) que serán devueltas a la Tierra por los astronautas para que sean analizadas en más detalle por científicos.

“El vehículo se distingue por tener tres modos de operación: autónomo, semiautónomo y tripulado. Esto permite que sea manejado por humanos desde la Tierra, que se guíe por cuenta propia y por astronautas cuando estén en la Luna. Nuestro concepto estaría listo para ser lanzado en el 2023, un año antes de la misión tripulada Artemis III. En su modo tripulado, el rover tiene capacidad para transportar hasta dos astronautas durante su estadía de seis días en la superficie comenzando en 2024. La importancia de nuestro concepto es que les permitiría a los astronautas cubrir grandes distancias y llevar a cabo más actividades científicas de las que realizarían sin tener un vehículo que los transportara”, puntualizó.

Nueva York entra en fase crítica de lucha contra el virus Una medida que causó polémica fue la decisión de mantener clases incluso en la Pascua Judía y en el Viernes Santo

Agregó que se trató de un proceso de aprendizaje para los 34 estudiantes de ingeniería y ciencias, quienes, en su mayoría, no tenían experiencia previa en el campo de la exploración espacial.

Mientras, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, expresó sentirse muy orgulloso por el desempeño de los colegiales.

“Los logros de estos jóvenes son producto del gran compromiso y pasión que tienen con la investigación aeroespacial. El año pasado, tuve el honor de ser uno de sus mentores y el privilegio de acompañarlos en la competencia, por lo que viví de cerca ese merecido triunfo. Ahora, una vez más, han dado el todo por el todo para presentar esta nueva propuesta que ya es parte de los equipos finalistas. ¡Los felicito por ese logro! Y les insto a seguir poniendo el nombre del Colegio de Mayagüez, de la UPR, y de la isla en alto”, afirmó el Rector.

Del mismo modo, el doctor Jorge Haddock, presidente de la UPR, felicitó al equipo colegial.

“El logro alcanzado por los estudiantes que integran el SEDS es motivo de orgullo y celebración para toda la comunidad universitaria. Su compromiso, talento, conocimiento e interés por la investigación hacen una gran aportación y diferencia en la academia, con efectos en la ciencia, la economía y la innovación. Nuestras felicitaciones, así como el mayor de los éxitos en la competencia. Cuentan con mi apoyo para lograr esta meta. Son ustedes el mejor ejemplo de la trayectoria de excelencia que forma la Universidad de Puerto Rico”, afirmó Haddock.

El año 2019 fue uno de logros siderales para SEDS-UPRM. Además de dominar la competencia antes mencionada, organizaron el primer Festival puertorriqueño de la exploración espacial, con la asistencia de alrededor de 1,405 participantes. También el colectivo arrasó en la conferencia anual de SEDS, en la que obtuvo el Premio al Capítulo del Año, el Premio al Mejor Proyecto de Outreach y el Premio de Liderazgo Todd B. Hawley, que se le otorgó al joven Kelby D’Angelo Palencia Torres, presidente de SEDS-UPRM. El colectivo concluyó con broche de oro su año estelar con la iniciativa Operation Rocket Santa, en la que recolectaron juguetes que donaron a las comunidades de Maricao y Las Marías. Al iniciar el 2020, en conjunto con varias asociaciones estudiantiles llevaron suministros a las comunidades del sur afectadas por los eventos sísmicos.