Desconocimiento en Vieques sobre suministros médicos desperdiciados

El alcalde de Vieques, Víctor Emeric, alegó total desconocimiento sobre el material médico donado que ayer el Departamento de Salud admitió mantenía en inventario desde los meses posteriores al huracán María.

“Yo sé que aquí ante la tormenta donaron muchos medicamentos y artículos. Sé que algunos se repartieron pero después, cuando ocurrió la mudanza, parece que ahí los dejaron y eso quedó encerrado ahí. Esa es la versión que te puedo decir. Allí pusieron llave y, aunque la estructura es del municipio, nosotros no operamos ese hospital ni tuvimos que ver con la mudanza. Eso lo realizó el Departamento de Salud”, dijo Emeric aludiendo al traslado del antiguo Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) –que quedó inoperante ante los daños infligidos por María– a una instalación temporera.

Emeric recordó que cuando empezó el proceso para la mudanza desde el CDT, en abril de 2018, él se encontraba suspendido mientras enfrentaba una investigación de la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente. El alcalde precisó que estuvo fuera del cargo entre el 22 de febrero y el 7 de mayo.

La transición a las instalaciones temporeras del CDT se completó en junio, indicó Emeric.

Ayer, el secretario de Salud, Lorenzo González, dijo en conferencia de prensa que se realizaría una auditoría forense para conocer qué fue lo que ocurrió con estos suministros.

Según el portavoz de prensa de Salud Eric Perlloni, los materiales se encuentran en el antiguo CDT.

Salud “nunca nos permitía entrar al hospital. No querían que nadie visitara ese lugar. Solamente permitían que estuviéramos afuera. Hay mucha gente que ha sufrido porque no había medicamentos supuestamente en Vieques. Se cae de la mata que esto hay que llevarlo a la corte y todo. Hay que hacer algo”, dijo por su parte el legislador municipal viequense Leonardo Cruz.

El secretario González indicó que los materiales vigentes se distribuirían, dándole prioridad a la instalación temporera en la isla municipio.

El miércoles, el gobierno había divulgado que se halló un inventario de suministros médicos, igualmente donados, valorado preliminarmente en $4 millones. El Departamento de Salud no ha revelado qué empresa está a cargo del almacenamiento de estos medicamentos expirados, ni detallado el contenido del inventario.

González dijo ayer que parte de estas donaciones se distribuyeron, pero que del “95% al 98%” del material que se encuentra en el almacén está expirado.

Controlada la entrada

Emeric, en tanto, informó que las cinco embarcaciones extranjeras que habían atracado en el área de Sun Bay ya salieron de la bahía.

Entre los botes, según Emeric, había naves alemanas, portuguesas y dominicanas.

“La preocupación mía no era tanto el contagio por la enfermedad (si los tripulantes desembarcaban). Mi preocupación era que cómo es posible que un balneario esté cerrado, los viequenses no pueden asomarse ni pasearse por la playa y unos extranjeros podían disfrutar de la playa. Y yo le dije (a las autoridades estatales) eso va a producir una confrontación. Ya había gente alerta de que si no se iban, los iban a atacar”, indicó Emeric.

El alcalde aseguró que al presente, ante la crisis por el coronavirus, es mínima la presencia de no residentes en Vieques de cara a la Semana Santa, uno de los periodos de más visitas a la isla municipio.

Según Emeric, en las pasadas semanas apenas ha habido un viaje de ida y vuelta diario entre Vieques y el muelle de Ceiba. En la Semana Santa, además se suspenderán los viajes en lancha de jueves a domingo.

Una vez se retomen, los viajes se limitarán a uno diario entre lunes y viernes.

“No habrá viajes sábado y domingo”, señaló Emeric, puntualizando que solo se permiten residentes y carga en las lanchas.