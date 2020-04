Alcaldesa cuestiona incongruencias en datos del Departamento de Salud

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón reclamó al secretario de Salud, Lorenzo González, información clara sobre los casos positivos a COVID-19 que se están asignando a su Municipio. “El jueves, el Departamento se Salud informó un caso, el viernes informaron ocho casos, el sábado no publicaron datos y hoy domingo publican que hay solamente un caso positivo a Covid-19 en Salinas. Todo esto está causando una ansiedad innecesaria a la población, porque se supone que confiemos en los datos oficiales”, aseguró la también exdirectora de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD, ahora Negociado.

Bonilla Colón aseguró que supo del primer caso de Covid-19 adjudicado a Salinas por las redes sociales y medios de comunicación. “Al enterarme, me comuniqué con la directora regional de Ponce del Departamento de Salud, Yahaira Berdecía Escalera y la epidemióloga regional, María Ramos, quienes siempre han estado disponibles y a quienes les agradezco la labor. Ellas me informaron que Salud iba a contactar al paciente, para hacer un censo del entorno familiar, rastrear posibles contactos y monitorear si se cumple o no con la cuarentena. Al día de hoy no sé qué ha pasado con ese caso, o si en realidad hubo ocho casos o fue un error. Todo esto hay que aclararlo”.

La alcaldesa informa que ante la disparidad en las cifras, se comunicó además con el Dr. David Capó, el nuevo Epidemiólogo del Estado, para que se aclare la información. Al momento, Bonilla no ha recibido comunicación oficial. Al igual que otros alcaldes de Puerto Rico, la primera ejecutiva de Salinas fue enfática en la importancia de tener información veraz para ayudar a los pacientes y sus familias.

“Dependiendo de cada caso y salvaguardado la privacidad de la persona y las disposiciones legales, los alcaldes podemos y queremos ofrecer algún tipo de asistencia. Por ejemplo, si el paciente vive solo o no tenga algún tipo de transportación para suplirse de abastos o artículos de primera necesidad, pero es importante que Salud provea información clara”, finalizó Bonilla Colón.