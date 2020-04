Alcalde de Cayey dice hay que cerrar comercios que no cumplan con la cuarentena

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, reclamó nuevamente al gobierno central sobre la urgencia de aplicar una política más fuerte contra los comercios que no están cumpliendo con las normas de salubridad ante la pandemia del Covid-19, porque son evidentes focos de contagio que deberían clausurarse para proteger a la población.

“El país entero está pasando grandes sacrificios para cumplir con la cuarentena, gente que no ha podido salir a ganarse el sustento, estudiantes que no pueden llegar a los salones, y sin embargo, algunos comercios no están cumpliendo a cabalidad con las normas de salubridad. Son focos de contagio y están echando a perder todo el esfuerzo de los demás”, aseguró, al insistir en que sus declaraciones están basadas en lo que se está viendo en todo el país. “Si no cumplen, pues hay que cerrar esos focos de contagio, porque hacen daño a todos”.

Gobernadora llega hasta el Cuartel General para dar mensaje a la Guardia Nacional y a la Policía de Puerto Rico Agradeció a la Uniformada por su trabajo y a la ciudadanía por acatar la orden del toque de queda

El también expresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico argumentó que aunque la restricción de movilidad de los puertorriqueños está en vigencia desde el pasado 15 de marzo y se extenderá hasta el 12 de abril, con posibilidad de continuar, “los casos de Covid-19 continúan en aumento. Hasta el día de ayer sábado, en Puerto Rico hay 452 contagiados y 18 muertes, según los datos oficiales del Departamento de Salud. Lamentablemente esas cifras seguirán aumentando. Se ha avanzado mucho en la prevención, pero hay que hacer más, por eso propongo el cierre a los que incumplen”.

El alcalde mencionó además que ya es de conocimiento general que una persona puede estar infectada con Covid-19 y no presentar ninguno de los tres síntomas principales, que son tos seca, fiebre y dificultad para respirar. “Ahora mismo podemos tener miles de personas infectadas que van a supermercados, farmacias, gasolineras y si ellos mismos, en combinación con los comercios no toman las medidas de limpieza y desinfección, vamos a tener un aumento exponencial en el número de casos. Las experiencias de Italia y España están ahí. Luego de varias semanas de cuarentena y con todas las advertencias que se han hecho, los comercios que no estén cumpliendo con la limpieza y desinfección, deberían ser cerrados y los que están cumpliendo, deben destacarse como ejemplos a seguir”, finalizó Ortiz Velázquez.