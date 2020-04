Agricultura extiende el período para renovar certificación a agricultores bonafide

El secretario del Departamento de Agricultura, agrónomo Carlos Flores Ortega, anunció hoy la aprobación de una Orden Administrativa para extender el período que tendrán los agricultores bonafide en la renovación de su certificación durante el año 2020.

“Se establece el 31 de octubre de 2020 como la fecha límite que tendrán los agricultores para someter su solicitud de renovación para la certificaciones de Agricultor Bona Fide vencidas el 31 de diciembre de 2019”, lee la orden emitida por el secretario.

Las solicitudes recibidas completamente antes del 31 de octubre de 2020 deberán ser evaluadas y el Departamento deberá emitirse una determinación antes de 31 de diciembre de 2020.

“La gobernadora Wanda Vázquez Garced emitió una Orden Ejecutiva mediante la cual decretó un toque de queda y ordenó el cierre total y parcial de varias actividades, con el fin de reducir las probabilidades de contagio con el COVID-19. Nuestros agricultores están exentos de esa normativa, no así las agencias que le reglamentan. Es imperativo que los agricultores continúen operando para no interrumpir la cadena de distribución de alimentos a la ciudadanía, de manera que nadie tendrá que preocuparse por no tener la certificación bonafide por el momento”, explicó el secretario.

Aseguró, no obstante, que aquel agricultor que no lleve a cabo su proceso de renovación durante el término establecido se expone a que las agencias gubernamentales que durante este año le hayan concedido algún tipo de beneficio realicen cualquier tipo de acción para recobrar los mismos.