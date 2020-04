Mujer ancla de CNN anuncia que tiene Covid-19

Brooke Baldwin, mujer ancla de CNN, anunció hoy que tras tener síntomas compatibles, arrojó positivo a la prueba del Covid-19.

La periodista reside en Nueva York y es la segunda figura televisiva de la cadena en padecer la enfermedad.

Baldwin informó su padecimiento a través de una publicación en Instagram, en donde expresó sus ganas de estar de nuevo frente a las cámaras.

"Hola amigos. Arrojé positivo al coronavirus. Estoy bien", Afirmó Baldwin en la publicación.

"Vino de repente en la tarde de ayer. Escalofríos, dolores, fiebre. He estado practicando el distanciamiento social. [He estado] haciendo todas las cosas que nos dicen que debemos hacer. Igual – me capturó", sostuvo la mujer ancla del espacio CNN Newsroom, quien puntualizó sentirse como "una de las afortunadas" por que está saludable y no tiene condiciones preexistentes.

Baldwin culminó su publicación agradeciendo a los doctores y las enfermeras, que según ella son "quienes están haciendo el verdadero trabajo en este momento", y lamentando a la vez la muerte del cantante Bill Withers, quien falleció hoy.

La periodista es la segunda figura del canal en padecer la enfermedad, luego de que el periodista Chris Cuomo – también hermano del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo- anunciara el pasado miércoles que fue diagnosticado con el nuevo coronavirus.