Justicia federal rechaza acuerdo de fusión de navieras en Puerto Rico

El representante José Aponte Hernández informó el viernes que la División Antimonopolios del Departamento de Justicia federal levantó reservas sobre el propuesto acuerdo de fusión entre las empresas Luis Ayala Colón y Tote Maritime, Puerto Rico Terminals (PRT) para proveer servicios en el puerto de San Juan.

Según el legislador, Justicia federal indica que el acuerdo está “hecho para brindar una ventaja competitiva” a la nueva entidad.

Aponte Hernández reveló una carta enviada por Makan Delrahim, asistente a Procurador General del Departamento de Justicia federal a Rachel E. Dickon, secretario de la Comisión Federal Marítima en la que expresa que dicho acuerdo, tal y como se encuentra redactado, limita la libre competencia y crea un monopolio.

“Esta carta confirma nuestra posición y debe servir de base para la paralización de cualquier contrato con ese ente creado bajo el nombre de Puerto Nuevo Terminal”, señaló Aponte Hernández.

El legislador indicó que en la carta, Delrahim señala que “el Departamento (Justicia federal) cree que el acuerdo modificado no hace nada para mitigar el potencial efecto anticompetitivo de la empresa conjunta, ya que las modificaciones no parecen cambiar el hecho de que PRT y Ayala ya no competirán independientemente en el futuro”.

El también presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara, le envió una carta a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced y al director ejecutivo interino de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá Batiz, en la que solicita se detenga el acuerdo.

Aponte Hernández es el coautor de la Resolución de la Cámara 1523 que ordena una investigación exhaustiva sobre la transacción.