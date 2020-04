Santa Isabel colocará puntos de inspección en sus fronteras

El alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, anunció hoy la instalación de puntos de inspección en las tres entradas principales del municipio a partir de mañana viernes.

El mandatario municipal afirma que la medida es en cumplimiento con la Orden Ejecutiva de la gobernadora que implementa el toque de queda por el Covid-19.

En los puntos de inspección, funcionarios brindarán orientación e información sobre el Covid-19 y las formas de prevención. Además, el alcalde afirmó que cualquier vehículo que transite sin autorización será transportado en grúa.

"Hasta el momento no se ha identificado ningún caso positivo en Santa Isabel y queremos que continúe así. Sin embargo, según los epidemiólogos han indicado, nos encontramos en el pico de la transmisión comunitaria. Exhortamos a las personas a que sigan cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y manteniéndose en su hogar", manifestó Questell Alvarado.

"De [los traseúntes no cumplir con la orden], serán transportados en grúa. Es importante que se cumpla con lo establecido en la Orden Ejecutiva de la Gobernadora. Estamos en un momento crítico y tenemos una responsabilidad con la salud de nuestra gente. Es mejor prevenir que tener que lamentar. Yo no quiero perder ni a un solo santaisabelino por este virus mortal", puntualizó el alcalde.

Questell Alvarado sostuvo que la medida podría ser exagerada, pero que es apropiada debido a que las medidas deben apuntar a evitar el colapso del sistema de salud por el Covid-19.

"Pudiera interpretarse como una exageración, pero cuando se enferme todo el mundo a la vez y los hospitales no den abasto se van a acordar de cuando quisimos proteger a nuestra gente y nos criticaron. Lo que recomiendan los epidemiólogos es aplanar la curva del contagio para que no colapse el sistema de salud con demasiados enfermos", finalizó el líder municipal, afirmando que "la gente no está respetando la orden".