Ocupación turística en Puerto Rico cayó más rápido que en EE. UU. por el COVID-19

El Turismo en Puerto Rico cayó a un nivel mayor y más rápido que en Estados Unidos debido a la emergencia causada por el coronavirus, expuso Brad Dean, CEO de la Organización de Mercadeo de Puerto Rico (DMO, por sus siglas en inglés), Discover Puerto Rico.

En un webinar con miembros de la industria, Dean precisó que en la Isla la baja en ocupación fue de un 71%, mientras que en Estados Unidos fue de 56%. Asimismo, precisó que antes de los terremotos, tanto las reservaciones de ocio como las de grupos estaban por encima del 2019. A pesar de que hubo una disminución en las semanas posteriores al terremoto, las reservas continuaban por encima del 2019 hasta la primera semana de marzo, cuando comenzaron las fuertes caídas en reservaciones futuras.

Destination Analysts realizó una investigación para monitorear el comportamiento de los viajeros en respuesta al COVID-19. En el estudio se detalló que el 47% había decidido hacer una “staycation”, o "estadía en casa", este año, mientras que el 36% tiene viajes tentativos planeados para julio y agosto.

En otra encuesta, también realizada por Destination Analysts, el 63% de los viajeros estadounidenses están "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" en que extrañan viajar y no pueden esperar para volver a viajar.

CTPR estima en otoño podrían comenzar a incentivar los viajes a la Isla

Por otro lado, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos, mencionó que no será hasta el otoño que comenzarán a invitar a viajar a Puerto Rico.

La funcionaria expuso en el webinar que las autoridades locales de salud estiman que el pico del coronavirus será el 8 de mayo, por lo que aún no podrían comenzar iniciativas encaminadas a la recuperación de la industria. Asimismo, Campos expuso que en el verano la agencia iniciará un esfuerzo de resurgimiento de cara al otoño.

Asimismo, mencionó que los esfuerzos se llevarán a cabo dentro de la página de turismo local "Voy Turisteando". La titular del Turismo en Puerto Rico expuso que el impacto que la emergencia de salud a causado a nivel global es más fuerte que el impacto que tuvo el atentado terrorista en el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001.

Colapso global del turismo

Mientras, Dean expuso que no hay una estrategia para enfrentar el colapso global de turismo, a la vez que mencionó algunas iniciativas que implementarán para atraer a los viajeros una vez termine el brote de coronavirus. Este también mencionó que tras el huracán María las pérdidas en la industria ascendieron a $640 millones. Sin embargo, no se precisó una cifra sobre el impacto en la industria local por la crisis de salud, ya que esta aún no ha terminado.

“El sector turístico tendrá una nueva realidad después de que esta pandemia se estabilice y surgirán muchas oportunidades. Aunque el sentimiento general de los viajeros de hoy es el miedo, estamos seguros de que Puerto Rico ofrece lo que los viajeros buscan cuando sea el momento adecuado. Con las medidas extremas tomadas por nuestro gobierno al comienzo de la crisis, estamos mejor posicionados que otros destinos", expresó Dean.

Mientras, Alysha Valentine, directora de Investigación y Análisis del DMO, mencionó que "sabemos que el consumidor ahora mismo está asustado", esto tras la pandemia que mantiene en cuarentena a decenas de países.

Plan de acción para Puerto Rico

Por su parte, Leah Chandler, CMO de Discover Puerto Rico, habló sobre el Plan de Acción COVID-19 (CAP), que fue adaptado e implementado específicamente a principios de marzo. El CAP se divide en cuatro fases: impacto, reorganización, rebote y nueva realidad.

Se indicó que la primera fase constó de compartir los esfuerzos realizados por el Gobierno para prevenir el COVID-19. Asimismo, el DMO detalló que nos encontramos en la segunda fase, que es en la que buscan mantener a Puerto Rico en la mente de los consumidores, aunque al momento no se invita a visitar la Isla.

En las últimas dos fases, la organización utilizará la investigación para guiar los esfuerzos de mercadeo y generar mensajes de viaje inmediatos.