Empleados de Familia denuncian ayuda del PAN no se aprueba por Internet

Si bien el Departamento de la Familia anunció que las personas que enfrenten una dificultad económica en medio de la emergencia por el coronavirus pueden solicitar los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a través de internet, ante el cierre de las oficinas, la realidad es que al momento no existe una forma de aprobar los beneficios de manera remota.

Así lo denunció un grupo de empleados del Departamento de la Familia a través de una declaración escrita enviada a los medios de comunicación.

“No existe una plataforma electrónica para solicitar beneficios y/o servicios de asistencia administrados por la ADSEF y ninguna otra de las Administraciones. Contrario a las expresiones del Secretario Interino Eddie García Fuentes, que han inducido a error a la prensa y a su vez a la ciudadanía, con la dirección electrónica para determinar su elegibilidad a los beneficios del PAN (cupones). Lo único que se logra en esa dirección es que se determine si el solicitante es potencialmente elegible a los beneficios. O sea, obtienes una predeterminación y nada de novel que es. No implica, que recibirás beneficio alguno”, establece una comunicación escrita a nombre de los empleados en la que fungen como portavoces David Echevarría, Omayra Delgado, Angeliza López y Mariann Sánchez.

Sentencian que el secretario interino debe conocer el funcionamiento de la agencia porque fue el subsecretario de la Familia en el cuatrenio del entonces gobernador Luis Fortuño y llegó hace 24 años a la agencia como un Ayudante Especial.

Denunciaron que Familia nunca ha dado énfasis a invertir en tecnología durante los últimos años, pese a la cantidad de fondos federales que reciben sus divisiones.

“Ahora, se responsabiliza al Departamento de Agricultura Federal por no haber autorizado la otorgación de beneficios del PAN (cupones) de emergencia sin la validación personal. Se alega que la denegatoria es debido al fraude cometido por participantes. Ocultando que la ADSEF se encuentra sumergida en múltiples investigaciones estatales-legislativas y federales por mal manejo de los fondos que administra”, expone la publicación.

Recientemente el titular interino había dicho en los medios de comunicación que debido al cierre del gobierno se debían radicar las solicitudes en línea y recibir una preaprobación, lo que identificó como algo novel. No obstante, estos fondos no son aprobados a los participantes a través de internet.

En entrevista con Metro el martes, el secretario interino reconoció que para solicitar el programa deben validar su ciudadanía americana, entre otros documentos de identidad, por lo que han pedido al gobierno federal “flexibilizar estos requisitos dado a la situación que está viviendo el país con el Covid-19”.

“Estamos trabajando a través de la página www.adsef.pr.gov y ahí las personas se precualifican”, indicó el funcionario.

No precisó cómo se va a cualificar a las personas que hayan solicitado durante el periodo de la emergencia.

Esperan cualificar a 636 personas que habían solicitado previo a la emergencia. No se ha informado cuántas personas han accedido a la plataforma digital de ADSEF para "precualificarse" para la ayuda del PAN.

Una fuente de Metro con conocimiento de los procesos en Familia apuntó a que para poder aprobar tarjetas nuevas del PAN, Familia necesita los técnicos de las oficinas y los supervisores. "Esa gente que dice de la región no están cualificados además necesita emitir las tarjetas para acceder a los beneficios. Es muy improbable hacer lo que dice sin el personal de las oficinas, además el volumen de solicitudes a nivel isla no lo podrían absorber", reveló la fuente de este diario sobre la alegación del secretario interino de que personal gerencial estaría trabajando los casos nuevos en las oficinas regionales.

Estos son los requisitos para obtener el PAN Puede solicitar una precualificación en línea.

En medio de la emergencia del coronavirus, decenas de miles de trabajadores han perdido sus empleos y así se refleja en las solicitudes de desempleo que ya sumaban sobre 111,000 en dos semanas. Un número que contrasta con las 636 solicitudes que esperaban cualificación para las ayudas del PAN antes de la emergencia.

Los empleados de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN); todas adscritas al Departamento de la Familia se manifestaron el pasado lunes, 24 de febrero, a las 10:00 am, frente a la Oficina de su Secretario Interino en el Edificio Mercantil Plaza para exigir justicia salarial.

Requirieron respuesta ante una acción de su antecesora, Glorimar Andújar, que otorgó un ajuste salarial de $600 mensuales efectivo al mes de diciembre de 2019 exclusivo para los empleados de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y del Secretariado. Estos últimos, también se unieron al reclamo de sus demás compañeros en un acto de camarería y empatía.

Ese día coordinaron una cita para reunión el 4 de marzo con García Fuentes, en la cual, empleados alegaron que recibieron “un trato hostil e intimidante de este. Incluso, nos expresó: “Que debíamos agradecerle por habernos permitido estar en la plazoleta del Edificio sin mojarnos”. Les recordamos, que ese día se rompió el record de lluvia. Ante estas expresiones tan desacertadas debemos preguntarnos, si este es el trato e importancia que les ofrece a sus empleados nos resta imaginar el compromiso que pueda tener con la ciudadanía en estos momentos de crisis”.

