Bebé de seis semanas es la víctima más joven del coronavirus

Terrible noticia. El gobierno de Estados Unidos confirmó en las últimas horas el fallecimiento por coronavirus de un bebé de seis semanas de vida, convirtiéndose en la víctima más joven desde el inicio de la pandemia.

La estremecedora información la dio a conocer el propio gobernador del estado de Connecticut, Ned Lamont. "Es con tristeza que me rompe el corazón que podemos confirmar hoy la primera fatalidad pediátrica en Connecticut ligada al COVID-19″, indicó la autoridad en su cuenta de Twitter.

El funcionario de estado confirmó que el bebé con residencia en Hartford, "fue trasladado inconsciente a un hospital a fines de la semana pasada y no pudo ser reanimado”. Los exámenes confirmaron días después, el positivo por covid-19.

"Pensamos que se trata de una de las personas más jóvenes en el mundo que muere debido a complicaciones generadas por el coronavirus", agregó Lamont.

El bebé se transforma en la víctima más joven que muere a causa de la pandemia desde noviembre 2019, superando al pequeño lactante de nueve meses que el pasado sábado había fallecido en Chicago.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3)

