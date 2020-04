Alcalde de Villalba defiende puntos de cotejo en su municipio

El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, defendió hoy la implementación de puntos de cotejo para restringir la entrada al municipio ante lo que calificó de falta de control de la pandemia del Covid-19 por parte del Departamento de Salud.

"El Departamento de Salud no nos ha garantizado que tiene control del esparcimiento del virus. En estos momentos a pesar de que no tenemos ningún caso reportado en Villalba sabemos que pueden haber casos de contagio comunitario y tenemos que tomar acción inmediata porque de lo contrario nos podemos exponer a que la situación se nos vaya de control", señaló el ejecutivo municipal en entrevista con Metro.

El alcalde, además, comentó que medidas como estas han sido tomadas en países como Singapur que figura como uno de los países que más ha controlado el contagio del virus. Adicional a Villalba, los municipios de San Lorenzo, Lajas y Arecibo han decidido implementar puntos de cotejo en las entradas de sus pueblos.

"Esta situación que estamos enfrentando no tiene comparación. Te puedo decir que el derecho a la vida va por encima al derecho a la libertad y que las personas tienen que comprender que cada gestión que estamos haciendo la estamos ejecutando poniendo la vida por encima de cualquier otro derecho… Si en algún momento alguien lo quiere impedir que lo intente", sentenció.

Hernández dijo que la entrada estará limitada para aquellas personas que la Orden Ejecutiva permite que transiten durante el día como empleados esenciales, de emergencia, cuidadores y residentes.

Sostuvo que en caso de que una persona no cumpla con estos requisitos no se le permitirá la entrada. Confesó que por el momento solo contemplan negarles la entrada y no tendrá como primera alternativa arrestar a las personas que incumplan. Asimismo, señaló que realizarán cernimiento en estos puntos de cotejo y que aquellas personas que sean sospechosas de tener Covid-19 serán referidas para comenzar un sistema de rastreo. También exhortó a la gobernadora Wanda Vázquez a que trabaje de la mano con los municipios ya que, de lo contrario, su gestión para combatir el virus podría "fracasar".

"Le pido que utilice a los municipios para establecer un rastreo adecuado de los pacientes.. Si no nos utiliza a nosotros les adelanto que va a fracasar en su gestión. Necesitamos trabajar en equipo", precisó.