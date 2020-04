Mujer de 90 años muere tras ceder respirador artificial a pacientes jóvenes

Una mujer de 90 años identificada como Suzanne Hoylaerts falleció por coronavirus en Bélgica, luego de expresar que quería ceder el respirador artificial a pacientes más jóvenes.

Según informa el medio belga HLN y que fue replicado por Fox News, la adulto mayor fue hospitalizada el pasado viernes por problemas respiratorios, por lo que se le realizó el test por covid-19, dando positivo.

Tras esto, la paciente fue ingresada a aislamiento e iba a ser conectada a un respirador artificial para su tratamiento.

Sin embargo la mujer se negó a utilizarlo, según confirmó su hija identificada como Judith.

Suzanne Hoylaerts, 90, sick from #COVID2019 refused the breathing assistance. She told the doctors : "I had a good life, keep it for the younger ones".

She died few days ago.

We will not forget her sacrifice.https://t.co/UH2odgAH5t

— Nicolas Quénel (@NicolasQuenel) March 27, 2020