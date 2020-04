FDA ordena retiro inmediato de Zantac de todos los mercados

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ordenó hoy el retiro inmediato de todos los mercados de productos que contienen ranitidina, que incluye medicamentos como Zantac.

De acuerdo con un comunicado de la agencia, todo producto a base de ranitidina debe ser retirado —tanto como receta y de los estantes de las farmacias— ya que contiene un contaminante conocido como N-Nitrosodimethylamine (NDMA). La FDA determinó que los niveles de impureza en estos productos aumentan con el pasar del tiempo. Además, cuando estos productos son almacenados en lugares con temperaturas altas podrían exponer a los consumidores a altos niveles de impureza.

La agencia señaló que es probable que el NDMA sea un carcinógeno humano o causante de cáncer.

De tal manera, la FDA ordena el retiro inmediato de estos productos de ranitidina que no estarán disponibles como recetas o como productos que puedan ser despachados sin receta (over the counter) en Estados Unidos.

"La FDA está comprometida con asegurar que las medicina que consumen la ciudadanía son seguras y efectivas. Hacemos todo lo necesario para investigar cualquier riesgo potencial a la salud y proveemos recomendaciones al público basado en la mejor ciencia disponible", sostuvo Janet Woodcock, directora del Centro de Evaluación e Investigación de la FDA.