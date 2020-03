Último Puerto Rico en pruebas para detectar COVID-19

Puerto Rico se encontraba hasta ayer en la última posición en Estados Unidos en pruebas realizadas para detectar el COVID-19.

Según información publicada en Twitter por Bill Gross, fundador de la empresa de tecnología Idelab, en la isla se han estado realizando menos de una prueba por cada mil habitantes.

La gráfica provista por Gross refleja que Nueva York, Washington y Luisiana son los estados donde más pruebas se están realizando, con entre 7 y cerca de 10 por cada mil habitantes.

En Puerto Rico, con 239 casos positivos de COVID-19 así como ocho muertes, la falta de disponibilidad de pruebas ha sido eje de controversia durante las pasadas semanas. Expertos han advertido que hasta que no se realicen pruebas de una forma más extensa no se sabrá con precisión el alcance del coronavirus en la isla.

Tests vary GREATLY by state..

Here is a graph of Covid tests per 1000 people by state. pic.twitter.com/G8pr2UEYq8

— Bill Gross (@Bill_Gross) March 31, 2020