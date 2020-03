Representante presenta querella para investigar a Mabel Cabeza

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, anunció el martes la radicación de una querella a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por posibles violaciones a leyes y reglamentos gubernamentales por parte de la pasada Chief of Staff del Departamento de Salud (DS), Mabel Cabeza.

​“La Oficina de Ética Gubernamental tiene que investigar de inmediato lo ocurrido en el DS. No podemos permitir el modus operandi de los funcionarios del gobierno del PNP quienes buscan favorecer familiares y amigos mediante contrataciones indebidas y en clara violación de los procesos quede impune. Los actos descritos por la pasada secretaria interina del departamento reflejan que el poder del gobierno recae en unos pocos y que aprovechan cualquier oportunidad para favorecer a los suyos”, denunció Vega en una comunicación escrita.

“Lo peor es que todo esto lo hacen mediante el mal manejo de los fondos públicos y en detrimento de los mejores intereses del pueblo”, añadió.​

Según el legislador, la querella se basa en las expresiones realizadas en varios medios de comunicación por la exsecretaria interina del DS, Concepción Quiñones de Longo, sobre el presunto esquema de contrataciones e irregularidades en procesos en el DS liderado por Cabezas.

​Vega Ramos, expresó que las acciones llevadas a cabo violentan el artículo 4.2 incisos (b), (g) y (h) de la Ley de Ética Gubernamental el cual establece entre otros que: Un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley. No puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que él, tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para él.

Asimismo, el representante dijo que el artículo establece además que: la autoridad nominadora o un servidor público con facultad de decidir o de influenciar a la autoridad nominadora, no puede intervenir, directa o indirectamente, en el nombramiento, ascenso, remuneración o contratación de su pariente. Se entenderá que un servidor público tiene facultad para decidir o influenciar cuando una ley, reglamento, descripción de deberes o designación así lo disponga.

El legislador también solicitó de la OEG que investigue las alegaciones contra Cabeza Rivera en torno al manejo del DS de la pandemia del COVID-19.

“A pesar de haber sido relevada de sus funciones como ayudante en el Departamento de Salud, Mabel Cabeza Rivera fue reclutada como Ayudante en La Fortaleza en asuntos de salud, a pesar de no tener ningún tipo de preparación en el área de salud. Desde allí ha intentado seguir influenciando e interviniendo en la toma de decisiones del Departamento de Salud, inclusive en el manejo de asuntos relacionados a la emergencia causado por el Covid-19, como su intervención preocupante con el proceso de compra y recibo de unas 500 pruebas para diagnosticar Covid—19. Esa delicada situación debe investigarse con el mayor celo y rigor”, alegó.