Líder republicano del senado federal afirma que juicio político distrajo al gobierno del coronavirus

El líder de la mayoría senatorial republicana Mitch McConnell dijo el martes que el juicio político contra el presidente Donald Trump distrajo al gobierno federal del nuevo coronavirus cuando la pandemia llegaba a Estados Unidos en enero, pese a advertencias en aquel momento de expertos en salud pública y congresistas.

McConnell le dijo al comentarista radial conservador Hugh Hewitt que el virus “llegó cuando estábamos enredados en el juicio político. Y pienso que eso distrajo la atención del gobierno, porque todo todos los días era sobre el juicio”.

La administración Trump ha sido criticada severamente por su lenta respuesta a la pandemia, especialmente por la escasez de equipos de pruebas de coronavirus cuando la infección comenzó a diseminarse en el país. Inicialmente, Trump le restó importancia a la crisis, comparándola con la temporada de influenza y diciendo que pudiera desaparecer por sí misma. El gobierno ha sido criticado además por no suministrar los equipos protectores necesarios para los trabajadores de salud que lidian con el brote.

McConnell dijo que el senador republicano Tom Cotton fue uno de los primeros en expresar alarma sobre el virus. Cotton, duro crítico del gobierno comunista chino, ha dicho que no confía en que China actúe honestamente sobre el virus.

“Él fue el primero y pienso que Tom estuvo muy acertado”, dijo McConnell. “Tom lo descubrió temprano y tenía toda la razón”.

Cotton buscaba responsabilizar a China por la pandemia de coronavirus, al que se refirió como “coronavirus de Wuhan”. El virus se originó en la ciudad china de Wuhan.

"No soy médico. No soy científico. No soy epidemiólogo. Pero podía ver desde el inicio que el gobierno comunista chino estaba mintiendo sobre todo lo relacionado con el virus y que teníamos que prepararnos para lo peor”, afirmó Cotton el 16 de marzo en el Senado.

El saldo de muertes en Estados Unidos por la pandemia rebasó los 3,500, por encima del conteo oficial en China.

La administración Trump informó al Senado sobre el coronavirus el 24 de enero –durante el juicio político– y el 5 de febrero, el día que Trump fue absuelto.