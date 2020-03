Ford fabricará ventiladores para ayudar en la lucha contra el coronavirus

Ford Motor Company, uniendo fuerzas con las empresas 3M y GE Healthcare, está aportando su experiencia en manufactura e ingeniería para expandir rápidamente la producción de equipos y suministros médicos que se necesitan con urgencia para

trabajadores de la salud, personal de primeros auxilios y pacientes que luchan contra el coronavirus.

Además, Ford planea ensamblar más de 100,000 protectores faciales por semana y aprovechar su capacidad interna de impresión 3D para producir componentes que serán usados en equipos de protección personal.

“Este es un momento muy crítico para Estados Unidos y el mundo. Es un momento de acción y colaboración. Al unirnos múltiples industrias, podemos hacer una verdadera diferencia para las personas necesitadas y para aquellos en la primera línea de esta crisis", dijo Bill Ford, presidente ejecutivo de Ford.

Respiradores purificadores de aire accionados

Los miembros del equipo de Ford están trabajando con 3M para aumentar la capacidad de producción de sus diseños de respiradores para purificar el aire (PAPR) y trabajando conjuntamente para desarrollar un nuevo diseño que aproveche las piezas de ambas compañías para satisfacer la creciente demanda para personal de primera respuesta y trabajadores de la salud. Este nuevo

respirador podría ser producido en una instalación de Ford por trabajadores de la UAW (United Auto Workers).

Para avanzar lo más posible, los equipos de Ford y 3M han estado identificando hábilmente piezas disponibles en inventario, como

ventiladores de los asientos refrigerados de la Ford F-150 para flujo de aire, filtros de aire HEPA de 3M para filtrar contaminantes en el aire, como las gotas que transportan partículas de virus y paquetes de baterías portátiles para alimentar estos respiradores por hasta ocho horas.

Ford está analizando cómo podría producir estos respiradores de nueva generación en una de sus instalaciones de manufactura de Michigan, posiblemente ayudando a que 3M multiplique por diez su producción.

"Al trabajar con 3M y GE, hemos empoderado a nuestros equipos de ingenieros y diseñadores a que sean rápidos y creativos para ayudar a ampliar rápidamente la producción de este equipo vital", dijo Jim Hackett, presidente y CEO de Ford.

Además, Ford y GE Healthcare están trabajando juntos para expandir la producción de una versión simplificada del diseño de ventilador de GE Healthcare para ayudar a los pacientes con insuficiencia respiratoria o dificultad para respirar causada por COVID-19. Estos ventiladores podrían producirse en un centro de producción de Ford, además de unas instalaciones de GE.

Respiradores y caretas

Mientras tanto, el equipo de diseño de Ford en los Estados Unidos también está creando y comenzando a probar rápidamente los protectores faciales transparentes para los trabajadores

Los escudos faciales protegen completamente la cara y los ojos del contacto accidental con líquidos y cuando se combinan con respiradores N95 pueden ser una forma más efectiva de limitar la posible exposición al coronavirus que los respiradores N95 solos.

Los primeros 1,000 protectores faciales se probarán esta semana en los hospitales Detroit Mercy, Henry Ford Health Systems y Detroit Medical Center Sinai-Grace. Se espera que aproximadamente 75,000 de estos protectores se terminen de producir esta semana y se producirán más de 100,000 protectores faciales por semana en las instalaciones de la filial de Ford, Troy Design and

Manufacturing, en Plymouth, Michigan.

Ford está aprovechando su Centro de fabricación avanzada en Redford, Michigan, y sus capacidades internas de impresión 3D para fabricar componentes y subconjuntos para uso en equipos de protección personal.

Ford está evaluando un esfuerzo por separado con el gobierno del Reino Unido para producir ventiladores adicionales, en el que no participa GE Healthcare.

Por otro lado, el socio de la empresa conjunta Ford of China, Jiangling Motors, también donó 10 vans de ambulancia Transit especialmente equipadas a hospitales en Wuhan, donde comenzó el brote de coronavirus. Ford también está recuperando 165,000 respiradores N95 que fueron enviados originalmente por Ford a China a principios de este año para ayudar a combatir el coronavirus.

Ford también puso en marcha un equipo de trabajo para ayudar a los hospitales a ubicar y asegurar los respiradores quirúrgicos y N95 que se necesitan con urgencia. Hasta ahora, Ford se ha comprometido a enviar 40,000 mascarillas quirúrgicas a Henry Ford Health Systems en lo que localiza suministros adicionales.