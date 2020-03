Elon Musk anuncia que Tesla enviará ventiladores adicionales a hospitales

El fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció hoy que la compañía enviará ventiladores adicionales a hospitales que lo necesiten por la crisis del Covid-19.

Musk lo anunció a través de una publicación en la red social Twitter.

"Tenemos ventiladores adicionales que fueron aprobados por la FDA. Los enviaremos a hospitales alrededor del mundo en las regiones de entrega de Tesla", afirmó el director ejecutivo de la compañía.

A la vez, Musk afirmó que los ventiladores serán donados, y señaló los requisitos para que las instituciones puedan recibirlos.

"El aparato y los costos de envíos serán gratis. El único requerimiento es que los ventiladores sean necesitados de forma inmediata para pacientes, que no sean guardados en un almacén", puntualizó.

Musk culminó el tweet pidiendo que le dejen saber a través de la plataforma de algún hospital que necesite el equipo.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.

