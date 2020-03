Desesperante relato sobre alegado rechazo a pacientes

Varios hospitales de Bayamón se están negando a aceptar pacientes sospechosos de padecer COVID-19, según denunció una paramédico que narró varios incidentes ocurridos durante días recientes.

Zuleyma García, paramédico con nueve años de experiencia y quien labora para la empresa Mercado Ambulance, dijo en entrevista con Metro que el Hospital Regional de Bayamón —instalación designada por el Gobierno para atender a los pacientes contagiados con el coronavirus—, así como los hospitales San Pablo y Hermanos Meléndez, han mostrado resistencia a recibir pacientes.

“Muchos de los hospitales no están aceptando que lleguemos y dejemos pacientes porque tienen miedo que contagiemos su zona hospitalaria”, denunció García.

La paramédico sostuvo que uno de los pacientes que en un principio fue rechazado por el Hospital Regional de Bayamón fue uno de los fallecidos recientemente víctima de coronavirus.

García alegó que en el hospital de Bayamón ha enfrentado actitud hostil por parte de médicos y otro personal que han expresado que la instalación no está lista para atender los pacientes del virus. Personal del hospital también habría alegado que las carpas instaladas en las afueras del hospital tampoco están listas.

En el caso del Hospital San Pablo, la paramédico dijo que un médico le indicó que tenían instrucciones de notificar a las compañías de ambulancias que no llevaran más pacientes sospechosos “porque se iba a seguir contaminando el área”.

García no ocultó su frustración ante la presunta resistencia de los hospitales a recibir los pacientes. Esta aseguró que un médico de apellido Hernández la increpó mientras ella hacía su trabajo.

“Me dijo que si yo no aguantaba el empuje, que me quitara. Es algo que creo no debió haber dicho, porque aunque a uno le duela la situación, estamos para servir y somos bien pocos los que queremos seguir sirviendo de corazón”, narró la paramédico, quien admitió que el trabajo que realizan ella y sus compañeros es de mucha presión.

Urgen acción gubernamental

El representante Jesús Manuel Ortiz emplazó al Gobierno a investigar las denuncias de García.

“Las declaraciones públicas de una paramédico sobre la negativa del Hospital Regional de Bayamón, institución pública anunciada por el Gobierno para recibir pacientes de COVID-19, son alarmantes y requieren una declaración inmediata del Gobierno”, expresó el legislador.

HIMA asegura atiende pacientes con sospecha de tener coronavirus

La vicepresidenta ejecutiva y asesora legal general del Hospital HIMA San Pablo, Heidi L. Rodríguez Benítez, reaccionó que “todas nuestras Salas de Emergencia están atendiendo pacientes con sospecha de COVID-19 desde que esta emergencia comenzó, y continúan. En Bayamón en particular, recibimos a diario pacientes con sospecha de COVID-19”.

Dijo que han realizado 44 pruebas, de las que tres han arrojado resultados positivos. Metro