Banco Popular presenta herramienta para solicitar moratorias

Popular anunció el lanzamiento de nuevas herramientas digitales para sus clientes a raíz de la emergencia ocasionada por el COVID-19.

Estas herramientas facilitarán el proceso de solicitar ayuda bajo sus programas de moratoria para préstamos hipotecarios, préstamos de auto, préstamos personales y tarjetas de crédito sin necesidad de hablar con un representante de servicio.

Las herramientas están disponibles a través de popular.com, portal oficial de la institución bancaria. En el caso de los préstamos de auto, personales y tarjetas de crédito, los programas de moratoria permitirán que clientes afectados por el COVID-19 puedan posponer hasta tres pagos.

En el caso de préstamos hipotecarios, las alternativas disponibles dependerán del tipo de préstamo de cada cliente. Todos los programas están sujetos a ciertos criterios de elegibilidad, pero la herramienta permitirá que el cliente pueda repasar dichos criterios, así como los términos y condiciones aplicables, y luego acogerse a la alternativa seleccionada.

Nueva herramienta

“Hemos seguido muy de cerca la evolución de esta pandemia y desarrollado alternativas para ser más ágiles en atender a los miles de clientes que diariamente nos llaman buscando acogerse al proceso de moratorias. Con esta plataforma, le damos una alternativa adicional al cliente para que pueda completar el proceso de solicitud desde la seguridad de su hogar”, indicó Gilberto Monzón, vicepresidente ejecutivo de Crédito a Individuos.

La institución también dio a conocer que ha detenido gestiones de cobro y ejecuciones, así como la imposición de recargos y penalidades para sus clientes hipotecarios por esta emergencia. Asimismo, en el caso de los préstamos de auto, préstamos personales y tarjetas de crédito, la institución detendrá toda gestión de cobro, así como la imposición de recargos y penalidades, para los clientes que se acojan a los programas de moratoria disponibles.

Todo cliente de Popular que enfrente dificultades para cumplir con sus pagos por motivo de la emergencia actual y no tenga acceso a las nuevas herramientas puede llamar al 787-522-4945 o 1-833-221-2203. De igual forma, puede llamar al Centro de Llamadas de Hipotecas al 787-775-1100, disponible de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, y de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. los sábados.

Para orientarse respecto a las asistencias disponibles para tarjetas de crédito o préstamos comerciales, los clientes de Popular deben llamar al Centro de Banca de Negocios al 787-756-3939 o comunicarse con su Oficial de Relación.