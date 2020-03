Alcalde considera cerrar fronteras de municipio para evitar Covid-19

El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, considera cerrar las entradas de su municipio como medida de protección contra el coronavirus Covid-19, mientras anunció que extendió la orden ejecutiva de la gobernadora para asegurar que se establezca en el municipio.

“Hemos añadido medidas más drásticas para el cumplimiento del toque de queda en la cual se incluye el establecer puntos de cotejo en distintas áreas de nuestro pueblo. Esto para procurar que la ciudadanía tome conciencia de que solo debe estar en la calle en caso de emergencia o para asistir al trabajo”, dijo el alcalde en una expresión escrita.

Expresó que dio instrucciones al comisionado de la Policía Municipal, para que en la medida que se vean a personas que incumplan con el Toque De Queda de manera indiscriminada, se contemple el cierre de las entradas del pueblo, para procurar que la entrada a la ciudad sea solo de personas autorizadas por el toque de queda del Gobierno de Puerto Rico.

Explicó que se establecerán bloqueos en distintas áreas de la ciudad. Además, se les exigirá a los comercios que sean más estrictos en las medidas de protección para sus empleados y clientes.

Te recomendamos:

Estados Unidos tiene más muertes por coronavirus que China Más de 800 mil personas en el mundo se han infectado con el COVID-19

Agregó que “el comercio que entendamos no está tomando medidas de protección de sus empleados y clientes, le vamos a cerrar el negocio de inmediato. También con aquellos que aumenten los precios de manera abusiva. Queremos que la gente consuma en nuestro pueblo y no tenga que salir fuera para nada. No podemos permitir que el virus entre a nuestra ciudad. Y para ello tomaré las medidas que sean necesarias. Las que sean”.