San Juan hace más de 400 pruebas de COVID-19 por servicarro

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, dio a conocer hoy, lunes, los números de las pruebas COVID-19 efectuadas en San Juan en el periodo del 8 al 27 de marzo.

Los números están incluidos en la tabla adjunta y serán informados a San Juan y al país los días lunes, miércoles y viernes.

“Si bien es cierto que no hemos recibido los resultados que esperábamos, tenemos que estar conscientes que estamos compitiendo con pruebas realizadas y enviadas a procesamiento en todos los Estados Unidos. Además, tenemos que estar conscientes que, solamente la semana pasada hicimos 430 pruebas en el servicarro de las 501 pruebas en total”, dijo Carmen Yulín en un comunicado de prensa.

La alcaldesa informó que “he tenido varias conversaciones con representantes del Laboratorio Quest y que me consta que el esfuerzo que está haciendo este laboratorio por agilizar el procesamiento de las muestras. Definitivamente, el proceso de servicarro ha probado ser una manera efectiva ya que, de 501 pruebas realizadas, 457 son en el servicarro y ha demostrado reducir el número de pacientes en nuestras salas de emergencia, de manera que no se conviertan en lugares de propagación del virus donde nuestros pacientes que acuden con otras condiciones o presentan los síntomas, pero no tienen la condición resulten contagiados”.

Agregó que “definitivamente, ha sido una gran herramienta que demuestra que, en estos momentos de crisis, tenemos la capacidad de reducir los procesos burocráticos para trabajar de manera efectiva por nuestra gente”.

Carmen Yulín indicó que “todos los casos han sido reportados por correo electrónico designado por el Departamento de Salud para esto”.

“Los exhorto a mantener el distanciamiento social y a permanecer en sus hogares, para prevenir el contagio y la propagación de este virus. Ya volveremos a tener la oportunidad de abrazarnos, por lo pronto debemos seguir las recomendaciones para el manejo de este virus”, concluyó diciendo la Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.