Anuncian $5.8 millones para Utuado y servicios de salud

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el lunes la aprobación de 5 millones 882 mil 161 dólares en fondos federales provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés) para servicios de cuidado a niños y servicios de salud.

“EL HHS a través de la Oficina de Head Start de la Administración de Familias y Niños asignó 234,576 dólares al Municipio de Utuado bajo los fondos Head Start y Early Head Start en la categoría de servicios sociales. Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa”, dijo González Colón en una comunicación escrita.

Por otra parte, la funcionaria dijo que la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA en inglés) del HHS asignó 4 millones 875 mil 824 dólares a Neomed Center Inc para servicios de salud.

A estos centros se le conoce como Centro 330 porque reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) al solicitarlos al programa de Health Center Cluster, como organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica accesibles, según explicó.

Agregó que “bajo los fondos asignados por HHS por parte de la Administración para Vivienda Comunitaria/ CIP- Center for Consumer Access and Self-Determination, el Ombudsman Office for the Elderly Commonwealth of Puerto Rico recibió 771,761 dólares para el Programa de Asistencia de Seguro de Salud de Puerto Rico conocido como “SAPG State Health Insurance Assistance Program”.