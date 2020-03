Piden que autoridades federales investiguen malos manejos en el Departamento de Salud

Luego de que este sábado la ahora exsecretaria del Departamento de Salud, la Dra. Concepción Quiñones de Longo, desmintiera declaraciones de Fortaleza sobre el manejo de las pruebas rápidas para detectar COVID-19 y expusiera tratos preferenciales de la Gobernadora y su equipo para con Mabel Cabeza (ayudante especial del pasado Secretario de Salud), el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado Altieri, exigió intervención inmediata de las autoridades federales.

“Es indignante lo que está pasando nuevamente en el Gobierno. Tan indignante que una profesional con sobre cuatro décadas de experiencia en el servicio público como la doctora Quiñones de Longo renunció y expresó claramente que no permitiría que manchen su nombre por una maniobra política. No es asunto liviano este. Por eso, hoy exigimos una intervención rápida, contundente y directa de las autoridades federales ante los malos manejos que obviamente están dándose en el Departamento de Salud en este momento crítico que todos vivimos”, expresó Delgado Altieri.

El también alcalde de la ciudad de Isabela, y vicepresidente del PPD aprovechó para recordar el historial de manejos de crisis de la administración actual y señaló que no podemos permitir que la historia se repita una y otra vez. “No olvidemos que, tras el huracán María, la administración PNP jugó con la vida de miles de puertorriqueños: aguantaron vagones de ayudas, desaparecieron otros, manipularon el número de víctimas fatales; luego en verano pasado vimos cómo esa camarilla elitista que rodeaba al entonces gobernador se burlaban en un chat de básicamente de todos los puertorriqueños. Tras los terremotos volvimos a ver que se le mentía al país y se traqueteaba con los suministros, se escondieron ayudas para la gente mientras miles las necesitaban. Y ahora estamos enterándonos, de la boca de una ex Secretaria de Gabinete de la gobernadora, que a pesar de que Puerto Rico necesita urgentemente transparencia y capacidad en las acciones del gobierno, la Gobernadora y sus protegidos siguen las mismas prácticas de Ricky Rosselló. No vamos a olvidar su historial y no vamos a aceptar que lo vuelvan a hacer”, sostuvo Delgado Altieri.

“Precisamente por este historial nefasto de esta administración, que pretenden venderse en conferencias de prensa como lo que no son, es que insistimos en la pronta intervención de las autoridades federales. Con esta emergencia seguramente se allegarán fondos federales para mitigar los daños y para manejar la situación. Exhortamos a las autoridades federales a que no permitan que la mala administración se trague los dineros que deben llegar en ayudas a la gente. Ahí tienen a una ex funcionaria dispuesta a cooperar”, concluyó.