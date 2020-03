Municipios ya pueden hacer estimados de gastos ante FEMA debido a la pandemia del COVID-19

Ante la pandemia del Covid-19 y los gastos imprevistos que han tenido que incurrir los municipios de Puerto Rico, ya la Oficina de Asuntos Municipales de la Fortaleza, en coordinación con la Oficina de Recuperación y Resiliencia (COR-3), solicitó a cada municipio estimados y proyecciones de gastos a incurrir en actividades relacionadas a la emergencia del Covid-19.

Esta información se utilizará para tener visibilidad en las proyecciones a solicitar un adelanto de gastos por la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) a través de una Hoja de Trabajo Expedita (PW Expedito), que se le envió a cada persona contacto en los 78 municipios de Puerto Rico. Brian G. Díaz, presidente de la firma Pacifico, empresa de asesoría de manejo de casos que ha estado trabajando con varios municipios luego del paso de los huracanes Irma y María, comentó al respecto.

“Es importante que cada Municipio provea detalladamente la información solicitada. Sin embargo, es crítico que no se subestimen los gastos proyectados para atender la emergencia. Mi recomendación es que se debe hacer un análisis a profundidad de lo que el Municipio podría gastar en nómina de empleados, uso de equipos, compra de materiales y gastos en contratos relacionados a esta emergencia", aseguró Díaz.

Basado en su experiencia con FEMA y los Municipios, el presidente de Pacifico opinió que "el PW Expedito es una de las mejores herramientas para atender una emergencia cuando el Municipio no tiene liquidez en sus arcas. Mi impresión es que no podemos repetir el mismo escenario de las reclamaciones post-María. En aquella ocasión, los fondos recibidos del PW expedito por muchos Municipios no fue suficiente para enfrentar todos sus gastos. Mi llamado es a que cada Municipio solicite, no solo lo que está gastando, sino lo que con toda probabilidad y en el peor escenario pudiera gastar, dentro de unos parámetros razonables y constatables".

En caso de que algún Municipio enfrentara problemas que pueda evidenciar de manera racional, podrá solicitar una extensión con una explicación por escrito. "Estamos experimentando una realidad innegable, y es todos estamos aprendiendo de este proceso, de manera que es importante trabajar cada caso ante FEMA con detenimiento", finalizó Díaz.