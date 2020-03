Empleados de centrales de AEE se mantendrán acuartelados

El personal en el área operacional de las centrales de generación se mantendrá acuartelado al menos hasta el 12 de abril, aseguró el director de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Daniel Hernández, ante denuncias de trabajadores que este plan sería suspendido. Estos además alegaron que, de cesar con este método, se pondría en riesgo el sistema eléctrico ya que se expondrían a contagio del coronavirus.

"Tenemos la intención de continuar con ese acuartelamiento mínimo hasta el 12 de abril", dijo Hernández en entrevista con Metro.

Por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, sentenció que se deben confeccionar grupos que puedan relevar a aquellos que permanecen acuartelados por unos seis o siete días consecutivos en las centrales generatrices y que se les administre una prueba de detección de coronavirus antes de entrar.

De acuerdo con Hernández hay cerca de 100 empleados en total acuartelados en las centrales Aguirre, Palo Seco, San Juan, Cambalache y Mayagüez.

Figueroa Jaramillo, por su parte, añadió que ya se había discutido instaurar dos grupos de trabajo y que pudieran ser relevados en unos cinco a seis días.

"Aquí la preocupación se debe atender con una responsabilidad de los trabajadores que cuando se retiren tomen todas las prevenciones necesarias para evitar un contagio. ¿Que la posibilidad de acuartelamiento minimiza esas posibilidades? Sí, pero allí va y llegan alimentos desde afuera", señaló el líder sindical.

Sin embargo, Hernández, sostuvo que los dos grupos de trabajo se mantendrán acuartelados en las plantas generatrices en turnos de 12 horas. El funcionario, además, rechazó que algunos empleados o gerenciales estén saliendo de sus estaciones de trabajo pese a denuncias que supo este diario. Indicó que quienes único no están acuartelados son aquellos empleados que han identificado como no esenciales y que aunque realizan trabajo en algunas centrales no entran en contacto con el personal de operación de las plantas. Sin embargo, admitió que inicialmente la Central de Aguirre funcionó con turnos de trabajo en el que ciertos empleados se acuartelaban por un número de días, pero indicó que ya esa medida se "derogó".

El líder sindical insistió en que se implemente el relevo entre empleados ya que así se procura un descanso real de los empleados ante la emergencia. Hernández, asimismo, admitió que inicialmente la Central de Aguirre funcionó con turnos de trabajo en el que ciertos empleados se acuartelaban por un número de días, pero indicó que ya esa medida se "derogó".