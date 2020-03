Exsecretaria interina del Departamento de Salud explica su salida al cargo

La exsecretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo explicó sus razones sobre su salida al cargo en medio de la pandemia.

En una entrevista telefónica con NotiCentro, la doctora dijo que uno de los motivos de su renuncia fue la falta de comunicación con los funcionarios.

“No recibí nunca la carta de nombramiento. Me enteré por la televisión y por una llamada del Licenciado Pabón, secretario de gobernación”, explicó la exfuncionaria al recordar cómo fue contratada por el Gobierno.

También dijo que varias veces solicitó reunirse con la gobernadora Wanda Vázquez, pero nunca le concedió una.

“Varias veces solicité audiencia con la gobernadora para que me diera mis funciones y nunca se me concedió. Se nombró un Task Force COVID-19 para asesorarme y sin embargo se me excluyó de las reuniones de ese Task Force con la gobernadora”, explicó Quiñones de Longo.

Acerca de su renuncia como secretaria interina, esta dijo haberse enterado por las redes sociales. “Sometí mi carta de renuncia y me enteré de que esta fue aceptada por un tweet tipo Donald Trump, la gobernadora nunca se comunicó conmigo”.

Ante la pregunta sobre las 500 pruebas que Quiñones de Longo denunció como desaparecidas ante el comisionado Burgos, la exsecretaria dijo que lo que buscaba era que se siguiera el proceso y protocolo según la ley sobre la compra de estas pruebas puesto que, aunque Manejo de Emergencias son los encargados de administrarlas, los fondos que se utilizaron para adquirirlas son públicos hay regulaciones.

Quiñones de Longo también explicó que, al momento de hacer las órdenes de pruebas, esta solicitó que fueran entregadas a laboratorios de salud pública

Sobre el porque sacó a Mabel Cabeza del departamento de salud, la exfuncionaria dijo que fue porque el estilo de trabajo de ambas no coincidía y como secretaria tenia la prerrogativa de escoger su personal de confianza.

“Cuando la trayectoria dudosa de la señora Mabel Cabeza se han hecho e numerables investigaciones que son publicas y todo el mundo conoce”, aseveró.

Además, confesó que fue Mabel Cabeza quien recogió las 500 pruebas en Manejo de Emergencias.

Aunque dijo haber estado sorprendida al enterarse que Fortaleza la había contratado, dijo sentirse más que satisfecha con el trabajo realizado como funcionaria pública.

“No pienso permitir que manchen mi nombre simplemente por una maniobra política”, finalizó.

