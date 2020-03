Tragedia en New York: 17 heridos y un muerto deja incendio en un tren

Según el Departamento de Bomberos de New York, la llamada inicial para informar sobre el incendio al interior de un vagón del Metro en New York, ocurrió poco antes de las 3:30 de la madrugada, ya que se veía mucho humo salir desde las rejas del metro hacia la calle.

La Autoridad Metropolitana de Trasporte en New York (MTA) que corresponde a los encargados de metro y autobuses en la ciudad; agregaron que cuando el vagón nº2 estaba llegando a la estación, un trabajador de MTA quien iba como pasajero, alertó al conductor sobre humo y fuego provenientes del vagón.

Apenas el tren se detuvo en la estación, trabajadores y el propio conductor ayudaron a evacuar a los pasajeros, lamentablemente este último, identificado como Garrett Goble, no consiguió salir a tiempo y fue encontrado minutos más tarde tendido en las vías por personal de Bomberos, a pesar de que fue trasladado a un centro asistencial, fue declarado muerto horas más tarde.

"Esta es una tragedia terrible para este joven operador de trenes, su familia y para toda la fuerza laboral de tránsito. Un joven al servicio del público durante una crisis nacional fue asesinado a los 36 años de edad", dijo el presidente de TWU (Unión de Trabajadores del Transporte de América) Tony Utano en un comunicado. "Nuestro conductor actuó heroicamente para sacar a los pasajeros de la plataforma fuera de peligro y merece nuestro más sincero agradecimiento y apoyo a su valentía".

Según el medio NBC New York, a causa de este incendio hasta ahora serían aproximadamente 17 los heridos entre ellos personal de Bomberos y al menos 4 personas se encuentran en riesgo vital.

Según el medio NBC New York: "En este momento estamos investigando varias cosas. Hubo otros incendios que tenemos que ver si están conectados a esto, ocurridos en la calle 86 y la calle 96, lo estamos viendo", dijo el subdirector Brian McGee del NYPD. "Esta es una investigación criminal, absolutamente".

Ambos incendios fueron informados a eso de las 3:15 de la madrugada, por que sólo hay pequeños minutos de diferencia entre los distintos avisos a personal de Bomberos.

