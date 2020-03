Donald Trump firma proyecto de $2.2 billones en ayudas para enfrentar el coronavirus

Trump firma paquete de estímulo por 2.2 billones de dólares para proveer asistencia a estadounidenses y empresas.

I just signed the CARES Act, the single biggest economic relief package in American History – twice as large as any relief bill ever enacted. At $2.2 Trillion Dollars, this bill will deliver urgently-needed relief for our nation’s families, workers, and businesses. #CARESAct🇺🇸 https://t.co/0WnTNFZPZD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020