Donald Trump emite orden para obligar a General Motors a producir respiradores artificiales

El presidente Donald Trump emitió una orden el viernes que busca forzar a General Motors para que produzca respiradores artificiales para enfermos con coronavirus, de conformidad con la Ley de Producción de Defensa.

As usual with “this” General Motors, things just never seem to work out. They said they were going to give us 40,000 much needed Ventilators, “very quickly”. Now they are saying it will only be 6000, in late April, and they want top dollar. Always a mess with Mary B. Invoke “P”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020