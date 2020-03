Cámara federal aprueba paquete de ayuda de $2.2 billones en ayudas para enfrentar el coronavirus

Actuando con una resolución excepcional en un tiempo extraordinario, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes un paquete de rescate de 2.2 billones de dólares y lo envió al presidente Donald Trump para su firma, con lo que el gobierno federal lanzó un salvavidas a la economía y el sistema de salud, que se han visto fuertemente golpeados por la pandemia de coronavirus.

La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa por votación a viva voz, luego de que una fuerte mayoría de ambos partidos se alineó detrás del proyecto de ley de ayuda económica más colosal en la historia de la nación.

El paquete permitirá enviar pagos de hasta 1.200 de dólares por persona a millones de estadounidenses, reforzará los beneficios de desempleo, ofrecerá préstamos, subsidios y exenciones impositivas a empresas grandes y pequeñas, e inyectará miles de millones más a los estados, gobiernos locales y al casi desbordado sistema de atención médica de la nación.

Al comenzar la sesión por la mañana, no cabía duda de que la cámara, de una u otra manera, daría la aprobación final al paquete de rescate económico, pero el representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, quien se opone al proyecto, amenazó con exigir una votación uno por uno.

El miércoles por la noche, el Senado aprobó el proyecto por unanimidad, lo que generó elogios de Trump, que está ávido por promulgar la ley.

La ley otorgará 1.200 dólares en pagos individuales a las personas y otorgará préstamos baratos, subsidios y exenciones impositivas a empresas en peligro de quebrar a medida que decenas de millones de estadounidenses se someten a confinamientos voluntarios y cuarentenas.

Elementos cruciales de la ley jamás han pasado por una prueba, como los subsidios a pequeñas empresas para que sigan pagando a sus empleados y préstamos complejos a las grandes empresas. Se reembolsará a millones de personas que han conservado sus empleos.

Por el momento Estados Unidos encabeza la tabla mundial de infecciones, con más de 86.000 casos. Unas 1.300 personas han muerto de COVID-19.

