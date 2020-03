Truenan contra UPR por falta de transparencia sobre el sistema de retiro

El presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez volvió a tronar hoy contra la Universidad de Puerto Rico (UPR) ya que, según el profesor, la administración aprobó congelar el sistema de retiro y aumentar la edad de jubilación sin notificarlo a la comunidad universitaria.

Ayer, la administración universitaria —mediante un comunicado de prensa— anunció que paralizó la venta de posiciones de inversión del sistema de retiro debido a la volatilidad del mercado en medio de la emergencia por la pandemia del Covid-19. Asimismo, Zoraida Buxó, vicepresidenta de la Junta de Gobierno (JG) de la UPR, indicó que estarían adelantando una transferencia de $20 millones al sistema de retiro de los $80 millones presupuestados para este año fiscal.

"La parte problemática que decide el comité [de Retiro de la JG] y ellos no la mencionan es que se aprueba para llevar a la reunión de la Junta de Gobierno en pleno congelar el plan de retiro pero además aumentar la edad de jubilación de 58 años a 65 años y crear un nuevo plan de aportación definida. Es cambiar cómo está estructurado nuestro plan de retiro", mencionó Rodríguez. En el comunicado, la administración universitaria criticó las expresiones de la APPU pero, de acuerdo con Rodríguez, no desmienten sus denuncias.

Rodríguez, sin embargo, reconoció que suspender la venta de inversiones es una movida sensata debido a la crisis salubrista que se vive a nivel internacional.

Por su parte, Janell Santana, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), coincidió por separado con Rodríguez y opinó que la administración universitaria no ha sido transparente en torno a las decisiones que toma el Comité de Retiro de la JG.

"En ningún momento hablan de qué mas aprobaron y qué mas discutieron [en la reunión]", dijo la líder de la organización. Santana estimó que la comunicación de la Universidad pudiera responder a una intención de cambiar los ánimos en medio de las denuncias contra los cambios al sistema de retiro.

"Tomar una decisión como esta cuando la comunidad universitaria no ha tenido participación, no ha estado al tanto de lo que está pasando, y aprovecharse de una situación que estamos viviendo no tan solo a nivel nacional sino a nivel mundial, a mí me parece una falta de respeto de parte de la JG", señaló.

Tras el anuncio de ayer de la administración universitaria, la representante novoprogresista Lourdes Ramos se unió a las denuncias de las organizaciones universitarias y objetó que la JG intente cambiar el sistema de retiro a uno de contribuciones definidas.

“La prudencia llama a esperar y no actuar, ya que el sistema no está insolvente ni en riesgo de que así sea por los próximos años. Claro que hay que apuntalar su solidez, pero no creo que, bajo una pandemia, sea el escenario ideal para lograr este propósito. Deben dar marcha atrás”, sentenció.

Ramos tildó de “bochornoso” el anuncio de la administración universitaria de inyectar unos $80 millones al sistema de retiro "cuando la realidad es que la deuda en aportaciones patronales que deberían haber realizado, ronda los $1,000 millones aproximadamente".