Cámara de Representantes establece límite al impuesto a inventario

La Cámara de Representantes aprobó ayer una medida para que limita el impuesto al inventario al establecer un tope en la cantidad que tributan las empresas por un término de cinco años.

El proyecto —de la autoría del representante novoprogresista Antonio Soto y el presidente cameral, Carlos "Johnny" Méndez— establecerá dicho límite basado en lo que pagó una compañía al impuesto en 2019 y lo que excede del tope estará libre de impuestos. El portavoz de la mayoría legislativa, Gabriel Rodríguez Aguiló, explicó que las compañías nuevas deberán pagar el impuesto en su totalidad por dos años y luego se les asignará un tope basado en lo que pagó en esos dos años. "Los municipios no se afectan porque van a recibir los mismos ingresos que recibieron en el 2019 y no se afectan y los comerciantes que han dicho que no pueden traer más mercancía porque ese arbitrio es muy alto, pues ahora pueden traer más mercancía y pagarían lo mismo que en 2019", señaló el legislador novoprogresista.

El martes pasado, el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, condicionó su respaldo a cualquier propuesta sobre cambios al impuesto al inventario si viene acompañada de una alternativa que le asegure ingresos a los municipios.

Rodríguez Aguiló añadió que, según lo que establece el proyecto, las compañías podrían solicitar una revisión en su tributo fijo en caso de que reporten menores compras en inventario en un año.

La medida ahora cruza al Senado para su evaluación.