Cámara da paso a medida que autoriza moratorias a hipotecas

La Cámara de Representantes aprobó hoy un proyecto de ley que propone que los deudores puedan aplazar sus pagos a préstamos y que las instituciones financieras puedan establecer un plan de repago en medio de una emergencia.

La medida —la cual fue llevaba casi tres años postergada en el trámite legislativo— establece que una vez una orden de emergencia sea declarada por un gobernador o gobernadora, este pueda activar las disposiciones del proyecto que permite que deudores puedan aplazar sus pagos a préstamos personales e hipotecas sin ser penalizados por su institución bancaria.

Sin embargo, en medio de la emergencia por la pandemia de la nueva cepa del coronavirus, Covid-19, el senador novoprogresista Miguel Romero, presentó el martes pasado una resolución conjunta que ordena una moratoria a todos los préstamos personales e hipotecas con tan solo una notificación del deudor.

En este proyecto, empero, permite que las instituciones financieras regulen las maneras en que se dispondrá el plan de repago de los deudores. Ante este choque de medidas, el portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló negó que la medida senatorial hubiese sido descartado e, inclusive, planteó que podría ser evaluada en la sesión que celebrarán el próximo martes.

"Lo que pasa es que ante la situación el compañero Nestor Alonso pidió que se viera su proyecto que es una ley que tan pronto se activa el plan de emergencia en Puerto Rico por el gobernante, esa ley entra en vigor. La resolución conjunta del Senado [489] es para atender un tiempo particular…No descartamos que se pueda ver la resolución de Miguel Romero para que atienda el asunto en esta sesión. No choca una con la otra, van de la mano", argumentó el legislador.

Asimismo, rechazó que hubiese recibido algún reclamo de parte del sector financiero para optar por esta medida en lugar de la pieza legislativa de Romero.

Rodríguez Aguiló también objetó que la medida intente beneficiar al sector bancario en lugar de proteger a los deudores. "No, no. Totalmente opuesto a esa impresión. Por eso te digo que las dos medidas son hermanas…No choca una con otra y no favorece uno al banco y uno al deudor. Los dos par proteger al deudor pero tiene que haber un proceso ordenado para que se pueda llevar a cabo ese tipo de protección", dijo.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez, se opuso a la medida y señaló que hubiese respaldado la resolución del senador novoprogresista Miguel Romero.

"Cualquier moratoria que se legisle no le puede dar el control de las moratorias a los bancos", dijo en entrevista telefónica con Metro. Agregó que, al otorgarle el poder de reglamentación a las instituciones financieras, no se cumplirá el propósito real de la moratoria.