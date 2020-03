Avalan extensión de amnistía a multas de tránsito

La Cámara de Representantes aprobó hoy una medida que extiende a 30 días adicionales el término de un descuento del 15% a multas tránsito.

El beneficio —el cual busca que los conductores paguen sus multas a tiempo— venció el pasado 17 de marzo. Sin embargo, ahora tendrá una vigencia adicional por 30 días.

Según la ley, el 40% de los conductores manejan de forma ilícita "al no estar autorizados a hacerlo. La referida situación se debía principalmente a que los conductores decidían no renovar la licencia de conducir al no poder pagar el alto monto de las multas acumuladas como consecuencia de infracciones de tránsito. Esto provocaba a su vez que la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles denegara cubierta debido a que el conductor no poseía una licencia vigente al momento en que ocurrió el accidente".

La medida ahora va rumbo a La Fortaleza para la firma de la gobernadora Wanda Vázquez.