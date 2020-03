Alcaldesa de Canóvanas solicita a Gobernadora ayuda y estímulo económico municipal

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva envió una comunicación a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en la que solicita que se atienda con sentido de urgencia la ayuda y estímulo económico municipal para mitigar la pérdida de ingresos como resultado de la emergencia provocada por el Coronavirus (COVID 19).

“Desde los huracanes Irma y María, los municipios no hemos logrado estabilizar las finanzas por el impacto económico que representó en las instalaciones y servicios que se ofrecieron. Ahora el cierre indefinido provoca un detrimento en los ingresos por concepto de impuestos municipales (IVU municipal), contribuciones a la propiedad, patentes municipales, arbitrios de construcción, entre otros. Por lo que le solicitamos una asignación no menor de un millón para mitigar las medidas de emergencia implementadas para combatir COVID-19”, explicó la alcaldesa en la carta.

Precisamente, en su esfuerzo continuo para erradicar el COVID 19, Soto Villanueva, junto al “Task force” municipal en el área de salud y manejo de emergencias continúan exhortando a los ciudadanos a tomar todas las medidas necesarias quedándose en sus hogares para evitar contagios del COVID-19, Influenza o Micoplasma, a la vez que recordó que el equipo médico está disponible para consulta y de ser necesario se realizarán las pruebas a los pacientes que presenten síntomas relacionados al COVID-19 en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), según el protocolo establecido.

La alcaldesa Soto Villanueva y el director médico del CDT, Pedro Badillo, explicaron que desde la pasada semana se estableció y se activó todo el protocolo para el hospital municipal y las clínicas externas en las instalaciones. Una de las medidas recomendadas por el grupo asesor fue la ubicación de una carpa habilitada en la entrada del CDT para atender los posibles casos sospechosos.

Por su parte, el doctor Carlos Mellado, quien es parte del “Task force”, confirmó que hasta el momento en el municipio se han realizado un total de 21 pruebas a personas que presentaron síntomas relacionados y que están en espera de los resultados. “Las pruebas se tomaron desde el pasado jueves y nos encontramos en espera de los resultados. Los pacientes actualmente se encuentran en sus hogares con sus respectivos tratamientos, luego de ser atendidos en el CDT, bajo el protocolo que se estableció”, indicó el exprocurador del Paciente.

Entre los criterios para realizar las pruebas son: ser residente del municipio de Canóvanas, pacientes mayores de 60 años o con enfermedades pre existentes como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, renales, mujeres embarazadas, personas diagnosticadas con VIH o SIDA, diabetes descontrolada, obesidad mórbida y que presenten los síntomas tos seca, fiebre moderada a severa.

El grupo asesor en el área de salud insiste en que la ciudadanía debe seguir las siguientes recomendaciones, entre ellas no visitar la sala de emergencia si no siente los síntomas, ya que si no cumple con los criterios establecidos no se le realizara la prueba. Si usted o algún familiar presenta los síntomas o desea consultar se puede comunicar al 787-876-5000 a la sala de emergencias que está laborando 24 horas los 7 días.

El doctor Carlos Mellado, añadió que los médicos de las clínicas externas, están realizando Telemedicina para evitar el flujo de paciente y ofreció su número celular 787-607-0262 y el del consultorio médico 787- 876-5000, que estará operando en horario especial de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 pm. Todo paciente que se comunique deberá tener récord en el CDT para la Telemedicina.

En torno a la continuación de los servicios esenciales, la alcaldesa detalló que los directores de dependencias continúan laborando de acuerdo al plan establecido de manera que los servicios directos a los ciudadanos como lo son el recogido de desperdicios sólidos, la limpieza profunda de áreas concurridas y la seguridad se puedan seguir proveyendo.

“La nueva forma de gerencia gubernamental, en tiempos de emergencia, nos ha exigido a utilizar las herramientas tecnológicas que nos han permitido llevar a cabo reuniones virtuales para dar seguimiento a los asuntos de administración y servicios, como atender las situaciones de los constituyentes”, añadió la primera ejecutiva municipal de Canóvanas al destacar que en conjunto con la empresa privada se están llevando a cabo la limpieza profunda de áreas comerciales donde los residentes están frecuentando en busca de servicios. La alcaldesa logró un acuerdo colaborativo con los comerciantes en la que ellos suministran los productos de limpieza y personal de Obras Públicas y Servicios Generales, realizan la limpieza todas las noches en los establecimientos.

Por último, la alcaldesa Lornna Soto Villanueva exhortó a los ciudadanos a mantenerse informado a través del Facebook oficial del municipio @municipio.canovanas, para la actualización de información, servicios y orientación de los programas que se están llevando a cabo en la modalidad virtual.

