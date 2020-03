T-Mobile no cortará servicios por falta de pago

El vicepresidente y gerente general de T-Mobile Puerto Rico, Jorge Martel reveló que el uso de data en la isla ha incrementado en un 15% entre sus usuarios y aclaró que tienen la capacidad para el gran flujo de clientes.

Partiendo de la premisa de que las comunicaciones, como las redes inalámbricas, se clasifican como servicios esenciales, Martel informó que ya entabló diálogos con la gobernadora, Wanda Vázquez, para autorizar la apertura de varios centros de servicio.

"Algunas personas necesitan dispositivos. Cada vez van a seguir aumentando personas que pierden o se les daña el celular", dijo el gerente general y añadió que está de acuerdo con las medidas de prevención de contagio, pero entienden que la mejor forma de atender al cliente es en persona.

Las expresiones de Martel surgen en momentos en que la empresa lanzó un nuevo plan, T-Mobile Connect, en lugar de esperar a que finalice la fusión con Sprint, como se planeó originalmente.

T-Mobile Connect consta de un plan de $15 al mes, más impuestos e incluye llamadas y mensajes de texto ilimitados, más data en smartphones con alta velocidad de 2GB, incluido el acceso a la red nacional 5G de T-Mobile.

"Queremos ayudar a que todos tengan una opción asequible para conectarse y mantenerse conectados durante estos tiempos difíciles", manifestó el empresario y descartó la posibilidad de que las redes colapsen a raíz del incremento en el consumo.

Martel informó que no estará suspendiendo el servicio de los clientes por falta de pago y aseguró que durante este tiempo aquellos que no logren saldar la factura a tiempo no serán penalizados con cargos adicionales.

Cónsono con el lanzamiento del nuevo plan, la empresa otorgó varios incentivos a sus clientes durante la emergencia por el coronavirus en la isla. "Clientes actuales que tengan planes con data, tendrán data ilimitada en sus Smartphones por los próximos 60 días (no aplica a roaming).

Desde el 20 de marzo los usuarios recibieron 20 GB adicionales de mobile hotspot por los próximos 60 días (10GB por ciclo de facturación durante los próximos 60 días) para cada línea de voz. Además, la empresa expandió acceso de roaming para que los clientes de Sprint, puedan utilizar la red de T-Mobile.

“A medida que el tráfico ha aumentado en las últimas dos semanas, la red está funcionando bien gracias a las grandes inversiones que hemos realizado con LTE ilimitado y ahora 5G y la estamos monitoreando continuamente y haciendo cambios según sea necesario”, dijo Martel.

Para adquirir el Plan T-Mobile Connect al momento es solo por Televentas 1-877-774-3635.

