El distanciamiento no debe frenar relaciones paternofiliales

El toque de queda decretado mediante orden ejecutiva por la pandemia del coronavirus (COVID-19) no es impedimento para que los padres y madres divorciados brinden bienestar y seguridad a sus hijos. Esto incluye el cumplimiento y la responsabilidad de la pensión alimenticia.

Para lograr esto, es fundamental una comunicación efectiva entre los miembros de la familia y establecer acuerdos, aun en momentos de crisis y distanciamiento social preventivo.

“Los padres tenemos que pensar en el bienestar del menor. Por lo tanto, las partes tienen que aprender a mediar y a comunicarse para que los menores sepan que ambos padres están pendientes a ellos”, orientó la abogada Pilar Rojas a Metro.

“Emocionalmente, el niño necesita a su familia, y los adultos deben mediar y establecer diálogos por el bien de ellos, más ahora que están escuchando sobre la crisis (pandemia), algo nuevo para todos y que jamás pensamos vivir”, reiteró Rojas.

La experta en casos de familia aconsejó hacer uso de las herramientas digitales, como videollamadas por Facetime, WhatsApp o Skype, entre otros, para que los menores puedan mantener “contacto” con sus familiares.

Del mismo modo, la subadministradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Stephanie García, señaló que estas vías de comunicación (virtuales) resultan muy efectivas para proporcionarles seguridad a los menores porque permiten ver y escuchar simultáneamente a la otra persona.

“Exhortamos a los padres y madres que hagan uso de estas herramientas que tenemos a nuestro alcance porque es importante mantener esa comunicación y salvaguardar la seguridad de nuestros hijos e hijas”, señaló García.

No se interrumpe la responsabilidad con la pensión alimenticia.

“El proceso de distribución de pensiones alimenticias no se interrumpe y no se verá afectada durante este periodo. Los alimentantes deben continuar haciendo sus pagos. Tenemos varias alternativas a través de nuestra aplicación y nuestra página electrónica (www.asume.pr.gov), en donde los participantes pueden realizar sus pagos. Los participantes que pagan a través de depósito directo y orden de retención no van a ver interrupción en esos pagos. Es importante que sepan que los menores seguirán recibiendo el sustento”, advirtió García.

