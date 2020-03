Participantes de WIC recibirán por correo cheques de marzo

La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que los cerca de 17 mil participantes del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Embarazadas, Lactantes, Posparto, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), que no pudieron recoger sus cheques correspondientes al mes de marzo, recibirán los mismos vía correo regular.

Vázquez Garced destacó que esto ocurre luego de varias comunicaciones con el Departamento de Agricultura Federal y su división de Food and Nutrition Service (FNS, por sus siglas en inglés), que flexibilizó los parámetros en la entrega de los cheques para que los participantes puedan recibir la ayuda en sus hogares y de forma segura.

“Estamos trabajando con escenarios atípicos y muy serios; por eso, desde la pasada semana hemos estado en conversación con funcionarios del Departamento de Agricultura Federal, de donde provienen los fondos, para auscultar las alternativas viables para beneficio de los miles de ciudadanos que forman parte de la matrícula de WIC, compuesta, en su mayoría, por infantes y niños hasta cinco años de edad”, indicó la primera ejecutiva.

Agregó que WIC utilizará su programa de Mensajería de Texto, el cual se utiliza regularmente para recordarles a los participantes sus citas, el recogido de cheques y cualquier otro anuncio, para informarle a estos participantes el proceso a seguir para que se le pueda enviar su cheque por correo.

“Desde mañana, comenzaremos a enviar mensajes de texto a los participantes que no tienen su cheque de marzo para informarles esta importante noticia. En el mismo, le estamos solicitando que entren al portal NERI a través de nutriwicpr.com o wic.pr.com, para que completen los campos de dirección y teléfono. Con la información provista por el participante, estaremos hábiles para enviar el cheque a una dirección fidedigna para que, a su recibo, puedan hacer uso del mismo lo antes posible”, subrayó Vázquez Garced, al adelantar que el anuncio se estará difundiendo, además, por las redes sociales de WIC, Facebook e Instagram.

Por su parte, la secretaria interina del Departamento de Salud, agencia que administra WIC, Concepción Quiñones de Longo, aclaró que solo se enviarán cheques a aquellos participantes que provean la información solicitada y que no pudieron recoger su cheque de marzo tras el cierre por la emergencia. Asimismo, insistió en que aquella participante que no reciba el mensaje de texto, por no haber provisto su número de teléfono móvil a WIC, también puede solicitar el envío del cheque, realizando el mismo proceso.

“Queremos que todos nuestros participantes estén tranquilos. Ningún beneficio se va a perder, pero necesitamos que todo aquel que no haya recogido su cheque, entre a la plataforma NERI y nos envíe su información. Estamos trabajando arduamente, porque la nutrición y la salud de cada uno de ustedes es importante”, enfatizó la Quiñones de Longo.

La directora de WIC en Puerto Rico, Jeanette Canino, informó que le solicitó además a FNS flexibilizar la forma de cualificar a los potenciales participantes para que sea de manera remota y no presencial como lo exige actualmente, el gobierno federal.

"Con toda la situación que estamos viviendo hoy día, nos resulta imperativo cualificar a potenciales participantes, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles de esta era digital. Estamos confiados en que nos concedan esa flexibilidad”, apuntó Canino.

En cuanto al proceso para el recogido de cheques correspondientes al mes de abril, se informará más adelante, según las medidas que vaya implementando el gobierno local y las directrices del gobierno federal.