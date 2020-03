Junta de Control Fiscal no ha discutido eliminar recorte a las pensiones

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko expuso que el ente creado por la Ley Promesa no ha discutido si permanecerá el recorte en las pensiones tras la emergencia que atraviesa la Isla por el brote de coronavirus y que mantiene a la mayoría de los comercios cerrados.

La portavoz de la JCF dijo en entrevista con Metro que "en este momento la Junta no ha tenido esa discusión". Asimismo, dijo que el presidente de la Junta, José Carrión III estaba ofreciendo su impresión personal sobre el asunto cuando en entrevista con WKAQ. "Estamos revaluándolo todo, incluyendo el recorte de la deuda y seré sincero, el tema de las pensiones. Yo personalmente me inclinaría a no atender ningún recorte", expuso Carrión en la entrevista radial.

El plan de ajuste de deuda del Gobierno de Puerto Rico, presentado por la Junta en el Tribunal Federal, incluye el acuerdo con el Comité Oficial de Retirados, que propone un recorte de un 8.5% de las pensiones mayores de $1,200 al mes.

Paquete económico aprobado por el Gobierno

Jaresko se negó a precisar si hubo algún desacuerdo con el Gobierno para la elaboración del paquete económico $787 millones en incentivos económicos dirigidos a individuos y a pequeñas y medianas empresas.

"Lo importante está en lo que acordamos", expuso Jaresko, quien agregó que las medidas anunciadas por la gobernadora Wanda Vázquez y aprobadas por la Junta son el primer esfuerzo para mitigar la emergencia de salud que como consecuencia tendrá un impacto en la economía local. Este expuso que la ayuda va dirigida a quienes están en la primera línea de la emergencia, así como para los comerciantes afectados.

Piden paralizar audiencia sobre plan de ajuste

La directora ejecutiva de la Junta comentó que solicitaron a la jueza Laura Taylor Swain paralizar la audiencia para discutir la Declaración de Divulgación del plan de ajuste hasta nuevo aviso. Al momento la jueza encargada de los casos de Título III no ha respondido si dará paso a esa moción.

"La misión de la Junta es enfocarse en la crisis de salud. La Junta ha presentado una moción para detener, detener temporalmente cualquier proceso que tenga que ver con el plan de ajuste. Estamos enfocados con el gobierno en lo más importante que es salud", recalcó.

Además, dijo que más allá de la audiencia para la Declaración de Divulgación del plan de ajuste, hay otros asuntos de Título III, como demandas que la jueza podría determinar continuar con ellas. "Hay tanta incertidumbre, nadie sabe cuánto durará esto. Una semana más, un mes más, dos meses más, nadie lo sabe", opinó sobre la emergencia causada por el coronavirus.

Finalmente, Jaresko no pudo precisar si lograrán que el plan de ajuste de deuda sea confirmado este año como se tenía previsto.