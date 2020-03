Despiden miles de empleados de la industria hotelera en Puerto Rico

International Hospital Enterprises (IHE), informó en la tarde de hoy sobre el despido temporero de gran parte de su equipo que compone la fuerza laboral de los hoteles que ellos administran.

IHE no es la única empresa que administran hoteles que se encuentra despidiendo personal en Puerto Rico por la pandemia del COVID-19.

“Ante la crisis global causada por el coronavirus, y el impacto económico e incertidumbre que la misma genera para la industria turística y de hospitalidad en Puerto Rico, nos vemos obligados a tomar la difícil determinación de cesantear temporeramente de empleo a una gran parte del equipo que compone la fuerza laboral de los hoteles que IHE administra", comentó en declaraciones escritas José M. Suárez, presidente de la empresa.

El ejecutivo del sector turístico agregó que "Esta decisión no es fácil para ningún patrono y mucho menos para nosotros en IHE. Uno de los pilares de nuestra empresa es el compromiso con el desarrollo del talento local. Y aunque no podemos predecir cuanto durará esta crisis, confiamos en que tan pronto culmine, repuntaremos más fuerte que nunca. La familia de IHE agradece el compromiso y dedicación de nuestro equipo. Esperamos que esto sea solo un breve receso y que pronto podamos recibir de vuelta a nuestros más de mil empleados. Exhortamos a todos los que viven en esta hermosa Isla a que permanezcan en sus casas, ya que en este momento, la seguridad y salud es prioridad”.

IHE es una empresa puertorriqueña fundada por el hotelero Hugh A. Andrews, la cual administra seis hoteles en Puerto Rico. Las hospederías bajo su portafolio son: Best Western Plus Condado Palm Inn & Suites, Condado Vanderbilt Hotel, Courtyard By Marriott Isla Verde Beach Resort, Doubletree by Hilton San Juan, Hotel El Convento y La Concha A Renaissance Resort.

Además de los hoteles que administran, IHE administra dos casinos: Casino del Sol y Casino del Mar y cuentan con un inventario de sobre 1,300 habitaciones, de las cuales 570 son tipo suites.

La industria hotelera en Puerto Rico viene de sufrir un duro golpe por los huracanes María e Irma. La pandemia del coronavirus ha detenido casi en su totalidad la actividad turística.