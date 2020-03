Inicia toma de pruebas de coronavirus a través de servi-carro en San Juan

Este lunes comenzaron en el CDT de Río Piedras las pruebas de coronavirus que serán tomadas en la modalidad de servi-carro.

La alcaldesa del Municipio de San Juan, Carmen Yulín Cruz, indicó cómo sería el proceso en la toma de las pruebas.

Primero, los pacientes deberán llamar al 939-COVID19. Según dijo la alcaldesa, no se necesitará un referido médico para poder recibir esta atención.

"Personal médico o de enfermería del Municipio de San Juan le contesta (a quien llame), le da el número de control. Ese número se coteja en el primer 'check point' y en el segundo 'check point' se firman los papeles", explicó Cruz.

Para suministrar la prueba no se cobrará deducible ni se le cobrará al plan médico.

Los dos informes que deberán llenar los pacientes son un Categoría Uno para el Departamento de Salud y un PUI (paciente bajo investigación, por sus siglas en inglés), para el CDC.

"Usted tiene que tener síntomas, no hay muestras para el país entero. Si usted no tiene síntomas se le va a orientar pero no se le va a dar un número (de control)", continuó.

Si la persona que solicita la prueba es paciente de cáncer, de VIH, tiene una condición pulmonar seria o está embarazada, irá primero en la lista de personas que tienen los síntomas.

"Hay que establecer prioridades. Quisiéramos que no, pero es lo que tenemos que hacer", informó la alcaldesa de San Juan.

Las muestras se toman bajo techo y la persona recibe una lista de instrucciones para que regrese a su hogar.

Por otro lado, si la persona tiene fiebre se le saca del vehículo y se le lleva al Centro de Diagnóstico para entonces decidir si debe ser trasladado a un hospital.

Finalmente, la alcaldesa exhortó a que las personas se queden en sus casas para no colapsar el sistema de salud.