Gobernadora ordena aislamiento por 14 días a personas que lleguen a la isla

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, ordenó hoy que toda persona que llegue a la isla se someta a un período de aislamiento de 14 días.

La mandataria anunció la orden a través de Twitter.

"Toda persona que llegue a [Puerto Rico], no importa la actividad o razón que lo traiga a nuestra isla, una vez llegue estará en lockdown 24/7 por 14 días", sostuvo Vázquez Garced en la publicación.

A la vez, la primera ejecutiva señaló que los que arriben no podrán realizar ninguna actividad para la que tenga que salir de sus habitaciones u hogares.

Por último, Vázquez Garced hizo hincapié en que no recomienda que se viaje mientras permanece la crisis.

Toda persona que viaje a 🇵🇷, no importa la actividad o la razón que lo traiga a nuestra isla, una vez llegue estará en lockdown 24/7 por 14 días. No podrá realizar actividad alguna que requiera salir de su hotel y/o vivienda. Recomendamos que no viaje mientras dure la emergencia.

— Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) March 23, 2020