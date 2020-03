Gobernador de Florida afirma que quiere evitar imponer un toque de queda en el estado

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que quiere evitar imponer un toque de queda o cierre total como lo han hecho otros estados y señaló que prefiere enfocarse en los condados más afectados por el Covid-19.

Así lo expresó hoy en una conferencia de prensa.

Según DeSantis, una tercera parte de los 67 condados del estado no han reportado casos y otro tercio tienen muy pocos casos confirmados.

"En Nueva York, cuando impusieron la orden de quedarse en casa, ¿Qué hicieron las personas? Muchas personas huyeron de la ciudad y se quedarán con sus padres" dijo el gobernador en una conferencia de prensa en la que también afirmó que está auscultando cómo atender el alto número de vuelos que llega al estado.

Hasta horas de la mañana de hoy lunes, más de 1,100 personas han arrojado positivo a Covid-19 en el estado, de los que 13 han fallecido. DeSantis puntualizó que uno de los problemas principales son las personas que se "ponen a si mismas primero".

"Tienes otro tipo de personas que son egoístas. Si cierras las barras, van a una fiesta en una casa. No tienes playas, así que van a bancos de arena, que técnicamente no son playas", detalló el mandatario estatal, quien también les dijo a quienes no siguen las precauciones que "mientras más cosas hagan, más difícil y largo se hará esto".

El estado de la Florida tuvo notoriedad en esta situación debido a la cantidad de jóvenes que se expusieron con tal de participar de actividades del "Spring Break".